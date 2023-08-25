كشفت علامة مازيراتي عن استضافة العرض الأول لسيارة إم سي إكستريما خلال فعالية ذا كويل، التي تجمع خبراء وعشاق السيارات من مختلف أنحاء العالم كل صيف في أسبوع مونتيري للسيارات للاحتفاء بالتصاميم والهندسة الاستثنائية للسيارات.



وتتميز السيارة الجديدة بتصميمها القوي والمخصص لحلبات السباق بفضل محركها بقوة 730 حصان وتصميمها المبتكر والمتجانس الذي يعكس جرأة العلامة، وتم تصنيع 62 سيارة من السيارة الفائقة ومحدودة الإصدار لمجموعة معينة من العملاء المهتمين بالأداء والتصميم المتقن والفخامة وتجربة القيادة الاستثنائية، والتي تعكس جميعها جوهر المنتجات الحاملة لشعار صنع في إيطاليا.



وتبرز معايير الجرأة والتميز في جميع جوانب السيارة التي تم تقديمها على أنها أقوى سيارة لدى مازيراتي. كما حرصت الشركة على تصميم السيارة حصريا لعشاق المقتنيات وعملاء العلامة الأوفياء، ممن يرغبون في إضافة سيارة جديدة إلى مجموعتهم تتجاوز حدود السرعة المعروفة أثناء الاختبارات الخاصة.



وتعد أحدث إبداعات العلامة الإيطالية ثمرة التعاون على المستويين الإبداعي والهندسي بين مركز مازيراتي ستايل وفريق العلامة الهندسي، حيث تعكس السعي لابتكار سيارة سباقات قادرة على استكمال الإرث المميز لسيارة مازيراتي MC12 في عالم السباقات وتكوين مصدر إلهام للعلامة في عملية تصنيع سيارات السباق في المستقبل.



وتعليقا على هذا الموضوع، قال الرئيس التنفيذي لشركة مازيراتي ديفيد جراسو: «ابتكرنا مازيراتي إم سي إكستريما لتقديم سيارة استثنائية ترتقي بمعايير سيارات السباق لدينا إلى مستويات جديدة كليا، حيث تم تخصيص المشروع لعملاء محددين يهتمون بالتفاصيل المميزة التي تبدأ من التصميم المتقن والمبتكر وتصل إلى الأداء غير المسبوق».



وأضاف بالقول: «تجسد السيارة الجديدة الهوية الرياضية لعلامة مازيراتي، وهي بمنزلة إعلان عن خط جديد خاص بعلامتنا ومتخصص بتصنيع السيارات الفائقة، بما يدعمنا لتحقيق التميز في عالم إنتاج السيارات الفاخرة ذات الأداء الاستثنائي».