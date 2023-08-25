القاهرة ـ ناهد إمام



أكد أحمد عبد الواحد رئيس شعبة مستخلصي الجمارك بالاتحاد العام للغرف التجارية أن انضمام مصر إلى تجمع مجموعة دول «بريكس» خطوة مهمة للاقتصاد الوطني خلال الفترة المقبلة خاصة مع اتجاه دول المجموعة للحد من استخدام العملة الدولارية في حركة التجارة فيما بين الدول الأعضاء، الأمر الذي يخفف الضغط على العملة الصعبة، موضحا أن تغير سعر الدولار الجمركي بالزيادة يؤثر على القيمة الجمركية التي يتم تحصيلها على البضائع ومستلزمات الإنتاج الواردة، مما يؤدى إلى زيادة الأعباء عليها.



وأشار عبدالواحد في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إلى أن تجمع بريكس يسعى إلى إعادة التوازن في القوى الاقتصادية وكذلك في حركة التجارة الدولية ويفرض واقعا لعالم متعدد الأقطاب الاقتصادية.



وأشار إلى أن الانضمام المصري إلى عضوية بريكس بداية يناير 2024 فرصة متميزة لتنمية الصناعة المحلية، المصاحبة للنهضة التصديرية، مما يشجع على جذب الاستثمارات الداخلية للمصريين والمغتربين في الخارج والتوسع في إقامة المشروعات الاستثمارية في مختلف القطاعات خاصة التصديرية.



وقال ان ذلك الإنجاز يساهم في دفع وتعزيز الصادرات المصرية، إلى الأسواق الخارجية وتحقيق خطة الدولة التي تستهدف تحقيق 100 مليار دولار صادرات خلال الفترة المقبلة.



وأوضح عبدالواحد أن المنتجات المصرية لديها قدرة تنافسية عالية في الخارج إلى جانب ما لديها من علاقات تجارية واسعة مع الدول الأعضاء.