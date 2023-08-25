مفرح الشمري



بعد مشاركته كأول ملحن عربي مسلم في أكبر مهرجان للأوركسترات الذي أقيم الأحد الماضي في دار الحفلات الموسيقية في برلين من خلال عزفه مقطوعته «ضجر الأسير» من قبل أوركسترا السيمفونية بأوزبكستان التي يقودها الموسيقار كمال الدين اورنفاي، عاد الى البلاد الموسيقار د.عامر جعفر لوطنه حاملا معه انجازا موسيقيا عالميا لم يحظ به اي مؤلف موسيقي عربي من قبل ليحفر اسم وطنه الكويت واسمه بحروف من ذهب في هذا المهرجان الاوركسترالي العالمي الذي يشارك كبرى الفرق الاوركسترالية.



عزفت مقطوعة الموسيقار د.عامر جعفر وسط حضور جماهيري عالمي الذي صفق له وقوفا له وللفرقة الاوزبكستانية المسلمة لجمالية المقطوعة التي تحاكي ضمير الانسان من الداخل.



شعور لا يوصف، هكذا قال الموسيقار د.عامر جعفر لـ«الأنباء» التي هنأته على هذا الانجاز الموسيقي العالمي الذي يسجل باسم الكويت وباسمه، مؤكدا أن هذه المشاركة تعتبر هي الأغلى في مسيرته في التأليف الموسيقي بعد أن شاهد بأم عينه في عيون من حضر هذا المهرجان الذي يشارك فيه كبار الاوركسترات في العالم.



الموسيقار د.عامر جعفر في انجازه الجديد يثبت ان من لديه الاصرار والعزيمة على تحقيق اهدافه وطموحه يصل حتى وإن لم يجد الدعم المادي من الجهات الحاضنة للثقافة في البلد وهذا إن دل فإنه يدل على أننا أمام قامة موسيقية تمتلك قدرات لا يمتلكها غيره، لكن للأسف هذه القدرات الفكرية في التأليف الموسيقي يستفيد منها الآخرون فقط.



ولكن ما «يحز بالخاطر» ان موسيقارا بحجم د.عامر جعفر يعود الى وطنه محملا بإنجاز موسيقي عالمي لم يستقبل كما يجب من قبل وزارة الاعلام او المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لتهنئته على انجازه بينما احتفل به اتحاد المبدعين العرب بضمه الى هذا الاتحاد الذي يضم مجموعة مميزة من المبدعين العرب الذين حققوا انجازات مهمة في مسيرتهم العملية.



«ياجماعة الخير» قامة موسيقية بحجم الموسيقار د.عامر جعفر لا تتم الاستفادة من خبرته الموسيقية في الداخل، ويكون «منسيا»، هذا أمر غير معقول بتاتا بينما هناك دول أخرى تقدره وتنظم له أمسيات ومشاريع موسيقية مع فرق بلدانهم الموسيقية للاستفادة من خبرته في هذا المجال لانه مؤلف موسيقي حقيقي وليس دخيلا على هذا المجال.



ألف مبروك للكويت وللموسيقار د.عامر جعفر على هذا الانجاز ونتمنى من الجهات الحاضنة للثقافة والفنون بالبلاد الاهتمام به حتى نحقق العديد من الانجازات العالمية للكويت.