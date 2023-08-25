قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إن لجنة الانضباط بدأت إجراءات ضد رئيس الاتحاد الإسباني لويس روبياليس بعد واقعة تقبيل اللاعبة جيني إيرموسو دون رغبتها خلال مراسم التتويج بكأس العالم للسيدات.



وأثارت الواقعة، أثناء توزيع روبياليس الميداليات الذهبية عقب فوز إسبانيا 1-0 على إنجلترا في النهائي يوم الأحد الماضي، غضبا شديدا داخل إسبانيا وخارجها، وقالت إيرموسو إنها «يجب ألا تمر دون عقاب».



وذكر «فيفا» في بيان «أبلغت لجنة الانضباط لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، أنها فتحت إجراءات انضباطية ضده استنادا الى الوقائع التي حدثت في نهائي كأس العالم للسيدات».



وأضاف «ربما تتضمن الوقائع خرقا للمادة 13 بميثاق الانضباط لفيفا»، والمتعلق «بالسلوك الهجومي» من اللاعبين والمسؤولين.