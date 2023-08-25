يعقوب العوضي



يلعب الكويت مع البنك الأهلي المصري في الـ 5:00 مساء اليوم في إطار الدور نصف نهائي من بطولة الأندية العربية لكرة اليد الـ 38 المقامة في القطيف بالسعودية والمؤهلة إلى بطولة مونديال الأندية «سوبر غلوب».



وتأهل «الأبيض» بعد فوزه على المستضيف الهدى السعودي امس الأول 37-33، فيما تأهل البنك الأهلي بفوزه على العربي بنتيجة 28-16.



وكان الفريقان قد التقيا في دور المجموعات وانتهت المواجهة بالتعادل 32-32.



ويسعى مدرب الكويت هيثم الرشيدي إلى عبور المنافس باعتماده على المحترفين تكسييرا البرازيلي وانخيل هيرنانديز وفرانكيس كارول إلى جانب صالح الموسوي ونواف الشمري وحارسي المرمى علي وحسن صفر.



ويملك الفريق القدرة على تحقيق النتيجة المطلوبة إلا أن الخطر يكمن في الجانب الدفاعي والذي عززه الرشيدي في الفترة القصيرة التي تولى فيها الفريق خلفا للمدرب البرازيلي اوليفييرا، كما أن اللعب على الهجوم المضمون وإنهاء الهجمات بمرمى المنافس مطلب ضروري للظفر والعبور إلى المباراة النهائية.