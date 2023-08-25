بدأت الهند استكشاف سطح القمر بواسطة روبوت متحرك أمس أنزلته قبل يوم قرب القطب الجنوبي للقمر غير المستكشف إلى حد كبير في سابقة على صعيد العالم.



وانطلق الروبوت المتحرك «برغيان»، وتعني الحكمة باللغة السنسكريتية، من المركبة بعد ساعات على الاحتفال على نطاق واسع في الهند بنجاحها في تحقيق طموحها وبكلفة منخفضة.



وأعلنت منظمة أبحاث الفضاء الهندية على منصة «إكس» أمس، انه «نزل الروبوت المتحرك من المركبة وقامت الهند بجولة على القمر».



وسيتجول الروبوت المزود بست عجلات، والذي يعمل بالطاقة الشمسية، في المنطقة التي مازالت غير محددة الملامح نسبيا وسيبث صورا وبيانات علمية خلال مهمته التي تستمر أسبوعين.



وهبطت المركبة التي حملت الروبوت «شاندريان-3» بنجاح الأربعاء بعد أربع سنوات على فشل المهمة القمرية السابقة في عملية هبوطها الأخيرة، والتي اعتبرت حينها انتكاسة هائلة لبرنامج الهند الفضائي.



لكن الهند تحقق بشكل ثابت إنجازات مطابقة لتلك التي تحققها بلدان متقدمة في مجال الفضاء.