كشفت النجمة الهوليوودية چينيفر أنيستون، والتي تشتهر بدورها في مسلسل فريندز، عن بعض التفاصيل التي تتعلق بحياتها العاطفية والخاصة وذلك خلال مقابلة لها مع صحيفة «وول ستريت جورنال». خلال تصريحاتها، أوضحت أنيستون أنها كانت تعاني كثيرا في علاقاتها العاطفية والرومانسية، وكان البقاء والاستمرار في العلاقة يمثل تحديا كبيرا بالنسبة لها.



وقالت چينيفر أنيستون إن السبب الرئيسي وراء المعاناة في علاقاتها وصعوبة الاستمرار بها والحفاظ عليها هو التأثير السلبي الذي تركته علاقة والديها عليها. فقد انفصل والداها، وهي بعمر الـ 4 سنوات، وقد عانت إثر هذا الانفصال من الوحدة والعديد من المشكلات الأخرى. وتقول چينيفر عن هذا: «كان الأمر صعبا بالنسبة لي في العلاقات وكنت لا أستطيع البقاء في العلاقة لمدة طويلة لأني اعتدت على الوحدة نوعا ما. لم تعجبني فكرة التضحية بالمطلق سواء بنفسي أو بما أحتاج اليه، وكان من الطبيعي بالنسبة لي أن أبقى وحيدة فأنا لم أتدرب من قبل على الأخذ والعطاء».



اشتهرت أنيستون من خلال شخصية راتشيل غرين التي قامت بأداء دورها خلال أحداث المسلسل الأميركي الكوميدي الشهير فريندز، وهو العمل الذي حقق نجاحا واسعا في مواسمه الـ 10.