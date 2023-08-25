منصور السلطان - عبدالله قنيص



قامت وزارة الداخلية ممثلة في قطاع المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام أمس الخميس بتنفيذ المكرمة الأميرية السامية لمن شملهم العفو الأميري والبالغ عددهم 1012 سجينا.



وبحسب مصدر أمني فإن 508 سجناء تخفض العقوبات عليهم، لافتا الى انه من بين هذه الأعداد 98 اطلق سراحهم فوريا فجر الخميس على ان يطلق سراح البقية تباعا.



وذكر المصدر ان 189 سجينا تم إعفاؤهم بموجب العفو الأميري من الغرامات والكفالات المالية، وأن 315 من غير محددي الجنسية ووافدين ألغيت عنهم عقوبة الإبعاد القضائي.



وكان عدد كبير من أهالي السجناء المستفيدين من المكرمة خاصة المعفى عنهم فوريا تواجدوا في محيط السجن المركزي منذ الثالثة فجرا حتى إطلاق أقاربهم.