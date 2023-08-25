أسامة أبوالسعود



وافق المجلس الأعلى للقضاء بجلستـه المنعقدة بتاريـــــخ 15/8/2023 على ترقيــــة 25 من القضاة إلى درجة وكيل محكمة استئناف اعتبارا من 1/11/2023.



كما وافق على نقل وترقية 100 وكيل نيابة الى قضاة ودرجات أعلى في النيابة العامة.



ووافق المجلــــس الأعـــلى للقضاء بالجلسة ذاتها على نقل ٨ مــــن أعضاء النيابة العامة للعمل بالقضاء وذلــك اعتبارا من 1/9/2023. كما وافق المجلس الأعلى للقضاء على ترقية ونقل ٩٢ من أعضاء النيابة اعتبارا من 3/10/2023.



وفيما يلي أسماء المستشارين ووكلاء النيابة المرقين والمنقولين:



وكيل محكمة استئناف



المستشار عبدالله يوسف عبدالله القصيمي



المستشار عصام محمد رومي الفهد



المستشار عبدالمحسن عبدالوهاب سيد الطبطبائي



المستشار حمد محمد حمد عبدالرزاق المديرس



المستشار عبدالله عثمان عبدالله العثمان الراشد



المستشار شبيب فهد سالم ناصر طفلان



المستشار ماهر ماجد البطي بوطيبان



المستشار خالد احمد عيسى بشير



المستشار احمد عبدالله محمد مبارك الديهان



المستشار مبارك عدنان مبارك عبدالله الرفاعي



المستشار وليد علي عبدالله محمد الكندري



المستشار محمد علي سلمان سالمين



المستشار احمد عثمان عبدالله الحمد الضبيعي



المستشار د.حمد سليمان فلاح الهطلاني



المستشار عبدالرحمن محمد سليمان الخليفي



المستشار عمار جاسم محمد مندني شهاب



المستشار فهد فاضل عبدالله الخليفة الفهد



المستشار سعود فلاح سعود النمران



المستشار فواز سعود فهد عبدالعزيز الصميط



المستشار لؤي مهلهل احمد النصف



المستشار طارق خالد نصف النصف



المستشار محمد هزاع مزعل الصلال



المستشار طلال نايف عبدالله ابورميه



المستشار سالم عايض عياد عناد الرشيدي



المستشار فيصل محمد ابراهيم العسكري



كما وافق المجلس الأعلى للقضاء على ترقية ونقل السادة أعضاء النيابة العامة الآتية أسماؤهم إلى الدرجة المبينة قرين اسم كل منهم اعتبارا من 3/10/2023 وهم:



محمد شاكر محمود حسين - وكيل نيابة (ب)



عبدالله حمد عبدالله العجيري - وكيل نيابة (ب)



يوسف عادل عبدالله الأحمد - وكيل نيابة (ب)



فهد فيصل سعيد الغريب - وكيل نيابة (ب)



فيصل فايز عبدالله العصيمي - وكيل نيابة (ب)



محمد فواز عبدالله السعيد - وكيل نيابة (ب)



فهد محمد فهد العجمي - وكيل نيابة (ب)



خالد وليد عبدالمحسن الرويح - قاض من الدرجة الثالثة



عبدالرحمن راتب علي العريفان - وكيل نيابة (ب)



عبدالرحمن خالد طاهر الخطيب - وكيل نيابة (ب)



حمد عمر عبدالله الشعلان - وكيل نيابة (ب)



حمد فيصل عبدالله الكندري - وكيل نيابة (ب)



فيصل خالد سليمان الحمدان - وكيل نيابة (ب)



خالد مساعد جاسم المطر - وكيل نيابة (ب)



عبدالعزيز عيسى محمد المطيري - قاض من الدرجة الثالثة



خالد سعد لافي المطيري - وكيل نيابة (ب)



تركي فيصل راشد الفقعان - وكيل نيابة (ب)



عبدالعزيز سعد صالح الصقعبي - قاض من الدرجة الثالثة



بدر ابراهيم فرج الخشتي - وكيل نيابة (ب)



ثامر صلاح سعود الفجي - وكيل نيابة (ب)



مبارك حمود فالح الحسيني - وكيل نيابة (ب)



مبارك جمال مبارك العنيزي - قاض من الدرجة الثالثة



حسن محمد احمد الرامزي - قاض من الدرجة الثالثة



عبدالرزاق ياسين عبداللطيف العومي - وكيل نيابة (ب)



شملان علي باتل الماطر الرشيدي - قاض من الدرجة الثالثة



بدر محمد مشعان الرومي - وكيل نيابة (ب)



مبارك مفلح مطلق سيف العازمي - قاض من الدرجة الثالثة



خالد احمد ادريس الزامل - قاض من الدرجة الثالثة



ناصر جابر عبدالله الفهد - قاض من الدرجة الثالثة



سالم صالح سالم البالود - وكيل نيابة (ب)



بدر ناصر عبدالعزيز العبدالمحسن - وكيل نيابة (ب)



عبدالعزيز بدر عبدالعزيز الجريوي - قاض من الدرجة الثالثة



غازي خالد سليمان بورسلي - قاض من الدرجة الثالثة



مشاري عادل علي الشويب - وكيل نيابة (ب)



عبدالعزيز عادل احمد الدوسري - قاض من الدرجة الثالثة



محمد مطلق ناصر الجيعان - وكيل نيابة (ب)



حمد بدر عبدالله المسعد - وكيل نيابة (ب)



احمد بدر ناصر الحوطي - قاض من الدرجة الثالثة



خالد محمد ابراهيم الخلف - وكيل نيابة (ب)



أنس انور ابراهيم العنجري - قاض من الدرجة الثالثة



فارس حسين فارس الدبوس - وكيل نيابة (ب)



راشد محسن محمد العجمي - قاض من الدرجة الثالثة



محمد يونس محمد الياسين - وكيل نيابة (ب)



بدر ناصر ابراهيم الهويدي - وكيل نيابة (ب)



فيصل احمد سالم ابوحديدة - وكيل نيابة (ب)



عبدالرحمن احمد السيد الرفاعي - وكيل نيابة (ب)



عبدالله محمد خزام القصير - وكيل نيابة (ب)



احمد حماد علي العميري - وكيل نيابة (ب)



احمد سليمان محمد الصلال - قاض من الدرجة الثالثة



عبداللطيف وائل عبداللطيف الرويشد - قاض من الدرجة الثالثة



جمال محمد جاسم القناعي - وكيل نيابة (ب)



محمد فهاد ناصر العجمي - قاض من الدرجة الثالثة



محمود ناصر خليفة الجاسم - وكيل نيابة (ب)



عبدالعزيز يعقوب محمد البنوان - وكيل نيابة (ب)



حمد علي حمد الهاجري - وكيل نيابة (ب)



فواز محمد عبدالله القديفي - وكيل نيابة (ب)



عبدالعزيز طارق سعيد بن سلامة - قاض من الدرجة الثالثة



طلال وليد محمد الخاطر - وكيل نيابة (ب)



عبدالله احمد عبدالله الحربي - قاض من الدرجة الثالثة



عبدالرحمن سلطان ماجد بوجروه - قاض من الدرجة الثالثة



حمود محمد حمود العتيبي - قاض من الدرجة الثالثة



راشد خالد حسين الفيكلاوي - قاض من الدرجة الثالثة



صالح ناصر عبدالله الهاجري - قاض من الدرجة الثالثة



براك ناصر محمد بورسلي - وكيل نيابة (ب)



خالد بدر راشد الصنيدح - قاض من الدرجة الثالثة



حمد ناصر ابراهيم التورة - قاض من الدرجة الثالثة



عبدالرحمن محمد قويعان المطيري - قاض من الدرجة الثالثة



ابراهيم صلاح بندر الغملاس - وكيل نيابة (ب)



حزام خالد حزام العتيبي - وكيل نيابة (ب)



عبدالله وليد محمد العلي - وكيل نيابة (ب)



فيصل سالم عوض الخضير - قاض من الدرجة الثالثة



ناصر بدر يعقوب الشلال - وكيل نيابة (ب)



راشد عبدالله عبدالعزيز الدعيج - وكيل نيابة (ب)



عبدالله حامد عبدالعزيز الحميميدي - قاض من الدرجة الثالثة



احمد جاسم عبداللطيف حمادة - قاض من الدرجة الثالثة



علي يوسف عبدالله السليم - وكيل نيابة (ب)



حمد سامي محمد الدخيل - وكيل نيابة (ب)



محمد نايف محمد المطيرات - قاض من الدرجة الثالثة



سامي وليد عبدالله بوشهري - قاض من الدرجة الثالثة



عبدالله عبدالرزاق الخلف السعيد - وكيل نيابة (ب)



محمود فؤاد محمود الربيعة - قاض من الدرجة الثالثة



خالد خليل ابراهيم العتيبي - قاض من الدرجة الثالثة



عبدالعزيز يوسف سعد العدساني - وكيل نيابة (ب)



علي سعد شاجع العجمي - وكيل نيابة (ب)



عبـــدالرحمــــن سعــــود عبدالعزيز الهويدي - قاض من الدرجة الثالثة



طلال نشمي ناجي الرشيدي - وكيل نيابة (ب)



ضاري انور فلاح العلي - وكيل نيابة (ب)



عثمان حسن عثمان القعود - قاض من الدرجة الثالثة



حمد ابداح حمد العجمي - قاض من الدرجة الثالثة



سعود طارق محمد الكندري - وكيل نيابة (ب)



محمد احمد سيد الرفاعي - قاض من الدرجة الثالثة



غازي فيصل غازي المطيري - قاض من الدرجة الثالثة



ووافق المجلس الأعلى للقضاء بالجلسة ذاتها على نقل السادة أعضاء النيابة العامة الآتية أسماؤهم للعمل بالقضاء في الدرجة المبينة قرين اسم كل منهم، وذلك اعتبارا من 1/9/2023 وهم:



يوسف طلال يوسف آل بن علي - قاض من الدرجة الثانية



عبدالرحمن بدر عبدالرحمن زيد المنيفي - قاض من الدرجة الثالثة



طلال سمير احمد عبدالعزيز الفليج - قاض من الدرجة الثالثة



ابراهيم عبدالناصر علي ابراهيم خريبط - قاض من الدرجة الثالثة



عبدالله بدر غضاب محمد الزمانان - قاض من الدرجة الثالثة



مشاري فلاح عبدالله المشاري الكليب - قاض من الدرجة الثالثة



احمد ناصر احمد العجيري - قاض من الدرجة الثالثة



خالد عبدالله خالد الوزان - قاض من الدرجة الثالثة