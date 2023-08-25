بيروت - أحمد عز الدين



أعلن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، انه بعد الكشف على موجودات الذهب في مصرف لبنان تبين أنها مطابقة للكميات الموثقة ولم يطرأ أي تغيير عليها، وهي 13 ألف سبيكة ذهبية و600 ألف عملة ذهبية توازي قيمتها 18 مليار دولار، وان هناك سبائك أصبحت تصنف بتحفة أثرية وعملة نادرة مما يضاعف قيمتها.



وأشار منصوري في بيان الى انه بناء على تواصل الحاكم بالإنابة مع شركة التدقيق العالمية Als Inspection Ltd التي تم تكليفها من قبل شركة KPMG بالتعاون مع صندوق النقد الدولي حصل مصرف لبنان على الموافقة بنشر خلاصة تقرير التدقيق بمخزون الذهب.



وأضاف بيان منصوري، وعليه ينشر مصرف الخلاصة التي تؤكد أن مخزون الذهب الموجود في خزائن المصرف هو مطابق للكميات الموثقة في البيانات المالية. وأشار الى أن شركة KPMG، بالاشتراك مع صندوق النقد الدولي كلفت بالمساعدة للتحقيق في موجودات المصرف ونوعيتها.



وأشار البيان الى انه تمت معاينة 13000 سبيكة ذهبية و600.000 عملة ذهبية، حيث اكدت الشركة أن مخزون الذهب المحقق مطابق لقيود مصرف لبنان الرسمية، كما تبين لشركة التحقيق وجود مجموعة سبائك وعملات ذهبية باتت نادرة بعد أن توقفت الشركات العالمية عن إنتاجها.