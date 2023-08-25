بيروت - خلدون قواص



أكد نائب رئيس المكتب السياسي في حركة أمل الشيخ حسن المصري أن لبنان لا تقوم قيامته إلا بالابتداء بانتخاب رئيس للجمهورية، هذا الانتخاب لن يتم بالطريقة العادية أو باستدعاء اللبنانيين إلى خارج لبنان، وهذا هاجس كل المخلصين في هذا البلد، ودعا المصري بعد لقائه مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان إلى حوار بين القيادات اللبنانية، للوصول إلى اسم يجمع كل اللبنانيين عليه ويكون رئيسا للجمهورية، لأن ذلك هو المقدمة الأساسية لإيجاد رئيس حكومة، ولإيجاد مجلس وزراء، ولتعيين حاكم مصرف لبنان، وفي القريب العاجل لتعيين قائد للجيش اللبناني، والكثير من المؤسسات التي تتهاوى أمام أعيننا ونحن نتفرج عليها.



ونقل عن المفتي دريان انه من الداعين إلى هذه الخريطة، خريطة الطريق للوصول إلى رئاسة الجمهورية.



وقال الشيخ المصري: عملية استخراج ثروات لبنان في البئر الذي يقابل صور هو ليس ملكا للشيعة، والبئر الذي يقابل بيروت هو ليس ملكا للسنة، والبئر الذي يقابل البترون هو ليس ملكا للمسيحيين، كل هذه الآبار والثروات هي ملك لكل اللبنانيين من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب لتصب في خدمة لبنان.



وقدم للمفتي دريان دعوة لحضور احتفال ذكرى اختفاء الإمام السيد موسى الصدر الذي سيكون في هذا العام في بيروت، وأبلغه تحيات رئيس مجلس النواب نبيه بري.