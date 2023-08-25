مبارك الخالدي - يحيى حميدان



أوقعت قرعة بطولة كأس الاتحاد الآسيوي عن غرب آسيا في نسختها المقبلة 2023-2024 التي أجريت في مقر الاتحاد الآسيوي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور ممثلي الكرة الكويتية فريقي الكويت والعربي في المجموعتين الثانية والثالثة تواليا، حيث يلعب «الأبيض» في مجموعته الأسهل نسبيا مع فرق الوحدات الأردني والكهرباء العراقي والاتحاد السوري، بينما ضمت مجموعة «الأخضر» القوية فرق الزوراء العراقي والرفاع البحريني والنجمة اللبناني، فيما ضمت المجموعة الأولي كلا من: العهد اللبناني والفتوة السوري وجبل المكبر الفلسطيني والنهضة العماني.



وستكون الجولة الأولى من المسابقة للأبيض والأخضر في الملاعب العراقية يومي 18 و19 من الشهر المقبل، حيث يلعب الكويت مع الكهرباء والعربي مع الزوراء.



ولكي يتأهل الكويت والعربي إلى الدور نصف النهائي من كأس الاتحاد الآسيوي يتوجب عليهما تصدر مجموعتيهما أو الحصول على أفضل مركز ثان من بين المجموعات الثلاث (الغرب) الأولى والثانية والثالثة.



في السياق ذاته، قال المنسق الإعلامي لفريق الكرة بنادي الكويت عمر الزامل، ان المجموعة الثانية التي حل بها «الأبيض» في كأس الاتحاد الآسيوي إلى جانب الوحدات الأردني والكهرباء العراقي والاتحاد الحلبي السوري ليست سهلة على الإطلاق.



وأضاف الزامل، الذي مثل ناديه في مراسم سحب القرعة صباح أمس في العاصمة الماليزية كوالالمبور، أن جميع الفرق التي وقعت معنا في المجموعة تمتلك تاريخاً كبيراً وعلينا احترام الجميع إذا ما أردنا تحقيق النتائج المرضية.



وبين الزامل، في حديث خاص مع «الأنباء»، أن أي فريق يريد الوصول الى مراحل متقدمة في البطولة الآسيوية عليه بذل جهود مضاعفة ولا مجال للتراخي كون الصراع سيكون محموما بين مختلف الفرق المشاركة للوصول إلى المباراة النهائية. وأوضح الزامل أن نادي الكويت يولي كأس الاتحاد الآسيوي اهتماماً خاصاً لتقديم مستويات ترضي محبي الكرة الكويتية، متمنياً التوفيق لفريقه في هذه المشاركة الخارجية.