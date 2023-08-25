أحمد خميس



تزداد عمليات النصب والاحتيال الإلكتروني يوما تلو الآخر، ومازالت الكويت بمواطنيها ومقيميها مستهدفة من قبل عصابات متخصصة، تستخدم أساليب متنوعة للإيقاع بضحايا جدد يوميا، على الرغم من الجهود التي تبذلها أجهزة الدولة المختلفة للتوعية في ذلك الجانب.

وفي هذا الصدد أبلغت مصادر أمنية مطلعة «الأنباء»، أن عدد بلاغات الاحتيال الإلكتروني التي تنتهي بسلب الأموال من حسابات المواطنين والمقيمين تتراوح بين 5 و10 بلاغات تتلقاها أجهزة وزارة الداخلية المعنية يوميا، وتتخذ فيها الإجراءات القانونية المتبعة، فيما قدرت المصادر حجم الأموال المسلوبة من المواطنين والمقيمين في قضايا الاحتيال الإلكتروني حتى الآن بنحو مليون دينار.

وأشارت المصادر إلى أن أجهزة الدولة المعنية تعمل على هذا الجانب من محورين الأول منهما توعوي يتعلق ببث رسائل توعوية بصورة إعلامية مختلفة لتحذير المواطنين والمقيمين من أساليب الاحتيال الإلكتروني، والتي تأتي ضمن حملة «لنكن على دراية» التي تبناها بنك الكويت المركزي والبنوك العاملة في القطاع المصرفي الكويتي.

ولفتت المصادر إلى أن الجهات الأمنية تعمل وفق خطة مدروسة ومحددة للقضاء على تلك التهديدات، إذ حددت مكان أغلب عصابات الاحتيال الإلكتروني التي تستهدف الكويت لجهة الدول المتواجدين فيها، فيما ستتم مخاطبة تلك الدول عبر القنوات الرسمية المعمول بها من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تلك العصابات، ووقف استهدافها للمواطنين والمقيمين في الكويت.