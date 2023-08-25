

أسامة أبوالسعود



أصدر وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري قرارا وزاريا بتكليف محمد ناصر المطيري والذي يعمل وكيل الوزارة المساعد للإعلام والعلاقات الخارجية للقيام بالإضافة إلى عملة الأصلي بأعمال وكيل الوزارة المساعد لشؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية.



وجاء في القرار الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه: تكليف بدر تركي العتيبي وكيل الوزارة المساعد لشؤون المساجد للقيام بالإضافة الى عمله الأصلي بأعمال الوكيل المساعد لقطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية ولحين عودة محمد ناصر المطيري من إجازته.

على ان يبلغ القرار لمن يلزم لتنفيذه أو العلم به ويلغى ما يتعارض معه من قرارات.