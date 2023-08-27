

أعلنت شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية «فيوتشركيد»، عن ترقية محمد طارق النوري من منصب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات إلى منصب الرئيس التنفيذي.



ويأتي هذا القرار في إطار إستراتيجية الشركة القائمة على الثقة بالكفاءات الوطنية التي تمتلكها، والقادرة على الارتقاء بنجاحاتها في جميع القطاعات والأسواق التي تتواجد فيها من خلال إثرائها بالخبرات في مجالات العمل التشغيلية. وقد ساهم محمد النوري في تعزيز مكانة الشركة وتمكينها من تنفيذ وافتتاح فرع كارتون نتوورك في جمعية شرق التعاونية، والتوسع بافتتاح فرع جمعية الدعية، وإبرام عقد مع شركة مشاريع البلد العقارية لافتتاح فرع في مجمع صفاة المباركية في ديسمبر المقبل، كما أنه تم تنصيبه أيضا كرئيس مجلس الإدارة في بي زيرو «الأكوابارك» سابقا. ومن خلال منصبه الجديد كرئيس تنفيذي، سيتولى النوري مهمة العمل على استمرار تميز الشركة والارتقاء بها إداريا وماليا وفنيا في مجال الترفيه والتطوير العقاري وترسيخ مكانتها في الكويت والمملكة العربية السعودية.



تجدر الإشارة إلى أن النوري يتمتع بأكثر من 26 سنة من الخبرة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية وشغل خلالها مناصب قيادية في شركات عدة، وهو خريج جامعة الكويت بكالوريوس إدارة أعمال، متخصص في إدارة وتطوير العقارات، وحاصل على شهادة Six Sigma للإدارة، ومعتمد في إدارة العقار وإدارة المشاريع ومشاريع الـ «B.O.T»، وحاصل على شهادة إدارة العقار الدولي CIPS في أوروبا والولايات المتحدة وشمال أفريقيا، كما أنه عضو في المجلس العالمي لمراكز التسوق ومقره في دبي، وحاصل على عضوية الجمعية الأميركية للعقاريين (NAR)، وعضو اتحاد المحترفين والخبراء والتقنيين العقاري في إسبانيا (APETI)، ومدرب معتمد في إدارة العقار، ويتحدث 3 لغات: العربية والإنجليزية والإسبانية.