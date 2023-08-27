حصر أعداد نزلاء «رعاية الأحداث» الدارسين لنقلهم إلى المدارس الجديدة المخصصة لهم

خطة عمل ثقافية على مدار العام لحث الطلبة على التفوق والالتزام والتحصيل الدراسي





بشرى شعبان



أكد الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية في وزارة الشؤون حمد الخالدي ان القطاع دأب منذ شهر على الاستعداد لبدء العام الدراسي بتجهيز وتوفير كل ما يحتاج اليه أبناؤنا الطلبة، معلنا إعداد خطة عمل ثقافية على مدار العام لحث الطلبة على الدراسة.



وقال الخالدي في تصريحات لـ «الأنباء» ان قطاع الرعاية الاجتماعية حريص على مصلحة الأبناء والنزلاء التابعين لإدارتي رعاية الاحداث والحضانة العائلية وخاصة في تحصيلهم العلمي وذلك بتوفير كل ما يشجعهم على الدراسة، لافتا الى المتابعة من قبل موظفي الادارات المعنية عبر تشكيل فرق عمل داخل إدارتي الاحداث والحضانة العائلية لتوفير متطلبات العودة الى المدارس، مشيرا الى أن فرق العمل تتولى المتابعة مع المناطق التعليمية وإدارات المدارس لتسجيل وفتح ملفات الطلبة المستجدين.



وأضاف: يتم العمل على التحضيرات الخاصة بالطلبة الملتحقين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، مؤكدا ان الادارة المختصة في القطاع قامت خلال اجازة الصيف بتنظيم دورات تقوية للطلبة في كل المراحل التعليمية، لمساعدة النزلاء على التفوق خلال العام الدراسي المقبل، لافتا إلى مخاطبة الجهات المختصة لتوفير الباصات والسيارات لنقل الطلبة.



وبخصوص أعداد الطلبة المودعين في إدارة الأحداث، أشار الى أن العمل جار على حصرهم لنقلهم الى المدارس الجديدة المخصصة لهم، مشيرا الى أن هناك مدرستين داخل المجمع تتبعان لوزارة التربية مخصصتين للأحداث، مدرسة للأولاد وأخرى للفتيات مجهزتين بأفضل الوسائل التعليمية لتشجيع النزلاء على التحصيل العلمي ومساعدتهم على التفوق، كما توجد العديد من الورش التدريبية الفنية في إدارة الاحداث، منها: الميكانيك، والمطبعة، والزراعة، والنجارة والخياطة والتطريز، والكمبيوتر وغيرها من الورش المتخصصة.



وتابع: تعمل الادارات المعنية طوال العام الدراسي على تنفيذ خطة عمل تتضمن العديد من الانشطة التثقيفية لحث الطلبة على المثابرة ومتابعة الدراسة لتأمين مستقبلهم، وبخصوص متابعة الدراسة في الجامعات، أكد أن هناك فريق عمل مختصا يتابع الدارسين في الجامعات الداخلية والخارجية بالتنسيق مع «التعليم العالي».



وتمنى أن يكون العام الدراسي متميزا، شاكرا العاملين في إدارتي الحضانة العائلية والاحداث على جهودهم المتميزة والدائمة في رعاية الأبناء وتوفير الأجواء الملائمة لهم للدراسة.