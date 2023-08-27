

لاقت خطوة إعلان اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية إطلاق منصة خاصة للإفصاح عن أسعار 139 ألف صنف معتمد ترحيبا واسعا واستجابة سريعة من رؤساء الجمعيات، واصفين إياها بـ «خطوة في الطريق الصحيح للقضاء على الغلاء والزيادات المفتعلة لبعض المنتجات».



وقال رؤساء الجمعيات في لقاءات متفرقة مع «كونا» إن «هذه الخطوة ستتأصل إلى حالة من الاستقرار في المستويات السعرية للسلع التي يحتاج اليها المستهلك فضلا عن زيادة الثقة بين الجمعيات التعاونية والمترددين عليها من المواطنين والمقيمين والمستهلكين بصفة عامة».



وأكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية عبدالوهاب الفارس أن «الاتحاد يحارب غلاء الأسعار والزيادات المصطنعة في جميع التعاونيات بهدف حماية الطبقة المتوسطة والعاملة ولدعم القوة الشرائية في جميع محافظات الدولة».



وجدد الفارس تأكيد الاتحاد على عدم دعم أي زيادة في الأسعار حتى ينخفض معدل التضخم وفق بيانات الدولة الرسمية ولتكون هناك معالجة شاملة وعادلة للمواطن والتاجر من تبعيات التضخم.



من جهته، قال رئيس مجلس الإدارة في جمعية الروضة وحولي التعاونية محمد الكندري إن «إطلاق موقع يتضمن أكثر من 139 ألف صنف معتمد في الجمعيات التعاونية مبادرة مميزة تهدف إلى حفظ الأسعار وتمكين الجميع من معرفة الأسعار الحقيقية لجميع الأصناف في الجمعيات لكن يجب مراعاة المهرجانات التسويقية والأسعار المدعومة من الشركات أو من الجمعيات».



وأوضح الكندري أن «الموقع جيد ويمكن للجميع الاطلاع على الأصناف المعتمدة، ومن يجد صنفا مخالفا لما هو معتمد يقوم بإبلاغ (حماية المستهلك)».



وأضاف أن الجمعيات بشكل عام تحارب غلاء الأسعار والزيادات المصطنعة لحماية المواطن والمقيم من الارتفاع غير المبرر فيها، موضحا أنه يوجد ركن مخصص في الجمعيات التعاونية لدعم المنتجات التي غالبا ما يكون عليها عروض أسعار ومهرجانات تسويقية.



وزاد قائلا «نحن في دولة متاح فيها المنافسة بالأسعار ولجميع المنتجات كمنتج الأرز أو السكر الذي توفره عدة شركات وبأسعار تنافسية وأيضا يوجد عليه دعم من الدولة للأصناف التموينية».



من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة جمعية حطين التعاونية نواف المطر عن إعجابه الشديد بالدور الذي قام به اتحاد الجمعيات التعاونية من خلال إطلاق منصة إلكترونية ضخمة تضم ما يقرب من 139 ألف صنف متنوع من السلع والمنتجات، و«هذه الخطوة تعتبر إنجازا كبيرا يعزز من قدرات القطاع التعاوني في تقديم الخدمات لأفراد المجتمع».



أما رئيس مجلس إدارة جمعية جابر الأحمد التعاونية فهد الهران فقد وصف خطوة إطلاق المنصة بالمبادرة الجيدة التي تصب في صالح المستهلكين ورواد الجمعيات التعاونية التي تقدم خدماتها على مدار الساعة، ما يؤكد الدور المحوري الذي يؤديه اتحاد الجمعيات التعاونية من أجل صيغة توافقية بين بيع السلع والربحية المناسبة للتجار ويعزز من الثقة بين جميع الأطراف المستفيدة.



من ناحيته، قال مدير إدارة الجهاز الفني للجنة الاستشارية للإشراف على السلع، وتحديد أسعارها في وزارة التجارة والصناعة فيصل الأنصاري إن «إدارة الجهاز الفني تقوم برصد ومتابعة الأسعار للمواد الغذائية الأساسية التي تهم المستهلك على مدار السنة من الأرز والزيت والدجاج المجمد والشاي والمنظفات، وغيرها من المواد، وذلك من خلال البرنامج الآلي لمتابعة الأسعار الموجودة بالإدارة شهريا».