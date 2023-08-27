مريم بندق



علمت «الأنباء»، أنه تم تعيين وكيلين مساعدين جديدين في ديوان الخدمة المدنية هما محمد عبدالمحسن سليمان الأحمد لقطاع التطوير الإداري وصلاح خالد محمد الصقعبي لقطاع المالية والإدارية.



وعلمت «الأنباء» أيضا أن الديوان بدأ باستقبال حاملي كتب الاحتياج (الترشيح الفردي) الصادرة عن الإدارة العامة للطيران المدني ووزارة الأشغال.



وقالت مصادر لـ «الأنباء»، إن الديوان يعمل على إجراءات ترشيحهم في الجهات المذكورة.



وردا على سؤال: هل تشمل هذه الإجراءات الجديدة حاملي كتب الاحتياج (الترشيح الفردي) الصادرة من وزارة الشؤون؟ أجابت المصادر: لا. وبشأن فتح باب تسجيل الكويتيين الراغبين في التوظيف الحكومي، ردت المصادر قائلة: بعد 4 أيام فقط وتحديدا عند الساعة 12:01 من فجر الجمعة الموافق 1 سبتمبر المقبل يفتح الديوان النظام الآلي للفترة الـ 84 لتسجيل الراغبين في التوظيف الحكومي، ويستمر حتى الساعة 12 عند منتصف ليل الجمعة الموافق 15 سبتمبر، ويتواصل التسجيل طوال



الـ 24 ساعة، هذا، وأوضحت المصادر أن حسم اسم القيادي الذي سيتولى منصب وكيل الديوان بالأصالة سيتم لاحقا وتحديدا بعد تاريخ 29 الجاري. وبينت أن الوكيلة المساعدة لقطاع الشؤون القانونية في الديوان ضياء القبندي المكلفة ندبا للقيام بأعمال منصب وكيل الديوان تعمل بأجر مقابل عمل بعد انتهاء مرسوم تعيينها في 23 يوليو الماضي، مشددة على أن توقيعها نافذ، ولافتة إلى أن هناك احتمالين للتعامل في مثل حالتها، إما تعيين وكيل للديوان بالأصالة، أو تجديد مرسوم تعيينها وكيلة مساعدة.



هذا، ومن الأهمية أيضا ذكر أن القبندي تتولى أيضا مسؤولية قطاع شؤون التوظف، وأن رئيس الديوان د.عصام الربيعان اعتمد قرارا باستقلالية القطاع وفصله عن قطاع الشؤون القانونية.