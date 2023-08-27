نظمت شركة الإنماء العقارية حملتها السنوية للتبرع بالدم، وذلك في المقر الرئيسي للشركة في برج الإنماء، حيث تواصل الشركة القيام بأداء مسؤولياتها الاجتماعية والتي تعود بالنفع على المجتمع الذي تعمل فيه.



وتأتي هذه الحملة انطلاقا من دور الشركة الريادي بمجال المسؤولية الاجتماعية ولتعزيز ثقافة رد الجميل وإشراك موظفيها في العديد من المبادرات المصممة للارتقاء بالمجتمع ودعمه وزيادة الوعي بالمسؤولية الاجتماعية عند الموظفين، وذلك عن طريق التأكد من إدراك الموظفين بأهمية برامج المسؤولية الاجتماعية وأهدافها، مما يساهم في الارتقاء بمستوى أداء الشركة.



وقد كللت هذه الحملة بالنجاح الباهر وذلك من خلال مشاركة عدد كبير من موظفي الشركة، إضافة إلى عدد كبير من المستأجرين وموظفي وزوار البرج الذين شاركوا في الحملة، وساهموا في نجاحها بما يليق بمكانة «شركة الإنماء العقارية»، وتبرعاتهم التي أسهمت بدعم احتياجات بنك الدم المركزي.



وفي هذا السياق، قال مدير إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية وإدارة تكنولوجيا المعلومات في الشركة عنجري العنجري إن هذه الحملة يتم تنظيمها بشكل سنوي من منطلق تعزيز مبادئ حوكمة الشركات، وتعزيز مبادئ التواصل والتراحم في المجتمع، وتسليط الضوء على أهمية التبرع بالدم، لما يسهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى.



وتوجه العنجري بالشكر لمجلس إدارة الشركة والإدارة العليا على دعمها المستمر لحملات التبرع وللمتبرعين، لافتا إلى البعد الإنساني لقضية التبرع بالدم لما يسهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى، حيث إن المتبرع يمنح الحياة لإنسان لا يعرفه وهي قمة الإنسانية، كما أشاد العنجري والمتبرعون بجهود الطاقم الطبي وأثنوا على كفاءتهم وحسن تعاونهم ومساهمتهم الدائمة في إنجاح الحملة وفي دعم الرسالة الإنسانية التي يحملونها.