علي إبراهيم



استثنى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان، تصدير أي نوع من أنواع الحديد من قرار منع تصدير سكراب الحديد، وذلك شرط الحصول على الموافقات اللازمة من الهيئة العامة للبيئة، فيما سمح بتصدير حديد الجسور والأعمدة بصورة عامة بدلا من قصرها على التي يزيد طولها على 6 أمتار فقط.



جاء ذلك في قرار وزاري جديد حمل رقم 124 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 110 لسنة 2023 بشأن الاستثناء من تطبيق أحكام القرار الوزاري رقم 67 لسنة 2023 بشأن منع تصدير سكراب الحديد، حيث قرر في المادة الأولى، ويستبدل بنص البندين رقم 4 و5 من المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 110 لسنة 2023 المشار إليه البنديين التاليين:



4- تصدير أي نوع من أنواع الحديد في حال الحصول على الموافقات اللازمة من الهيئة العامة للبيئة.



5- حديد الجسور والأعمدة.



وكان القرار 110 لسنة 2023 قد تضمن في البند 4 من مادته الأولى «الطابوق» والبند 5 حديد الجسور والأعمدة التي يزيد طولها على 6 أمتار، بينما قضى القرار الوزاري الصادر في 4 مايو 2023 تحت رقم 67 بحظر تصدير وإعادة تصدير سكراب الحديد.