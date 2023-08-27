أكد ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان، حرص الكويت على المشاركة في الفعاليات الدولية كافة والتي من شأنها دعم التنمية الشاملة وتعزيز النمو الاقتصادي للدول.



جاء ذلك في اتصال هاتفي للعيبان مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أمس، وذلك عقب مشاركته في قمة مجموعة «بريكس» و«بريكس بلس»، والتي اختتمت في جنوب أفريقيا يوم الخميس الماضي.



وأوضح العيبان أنه اجتمع خلال مشاركته في القمة برئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا ورئيس البرازيل لولا دا سيلفا والأمين العام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حيث تركزت المباحثات مع القادة على جملة من القضايا التي توليها الكويت أهمية بالغة وفــي «مقدمتها الأمن الغذائي والتنمية المستدامة»، وذلك في ظل التحديات التي يعيشها العالم من حروب وأزمات متوالية.



وبين أن مشاركة الكويت في القمة تأتي تلبية لدعوة رئيس جنــوب افريقيا سيريل رامافوزا لصاحب السمو أمير البلاد، مؤكدا دعم الكويت لمثل هذه الفعاليات لاسيما في ظل المرحلة الحالية التي تشهد بزوغ نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب.



وقـــال إن الكويـــت شاركت في الجلسة العامة المفتوحة، تحت عنوان (بريكس وأفريقيا: شراكة من أجــل النمــو المتسـارع والتنميـــة المستدامــــة والتعدديـة الشاملــة)، وذلك بحضــور رؤساء وممثلي الدول الأعضاء في تجمع بريكس إلى جانب مسؤولين من نحو 50 دولة أخرى من أصدقاء (بريكس) بينهم الكويت.



وكانت قمة (بريكس) قد قررت في ختام أعمالها دعوة 6 دول جديدة لعضويتها هي السعودية والإمارات ومصر والأرجنتين وإيران وإثيوبيا اعتبارا من يناير المقبل.



وتمثل مجموعة (بريكس) التي تضم 5 دول من بين الأسرع نموا اقتصاديا في العالم وهي جنوب أفريقيا والبرازيل والصين والهند وروسيا، إذ تشكل نحو 23% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و42% من سكان العالم وأكثر من 16% من التجارة العالمية.