عبدالحميد الخطيب



على الرغم من عدم توقفها عن لقاء جمهورها في الكويت وإحيائها العديد من الحفلات، تعود «صوت مصر» الفنانة أنغام بعد غياب سنوات الى مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي (كانت آخر إطلالة لها في المركز بحفلها في مهرجان فبراير 2020)، وذلك من خلال حفل استثنائي يقام على المسرح الوطني 29 سبتمبر المقبل في افتتاح مهرجان «ليلة عمر» الغنائي. وستقدم النجمة المحبوبة في الحفل باقة من أجمل أعمالها المعروفة والتي ترضي جميع الأذواق، لاسيما أنها تتميز باختيار موضوعات متنوعة ومتعددة لأغنياتها عبرت فيها عن كل الحالات والتجارب الإنسانية التي تمر بالمرأة، ما وضعها في مكانة فنية متفردة.



وحول المهرجان، قال عبدالعزيز الزيدي رئيس مجلس إدارة شركة «ليلة عمر» المنتجة والمنظمة للحفل: يضم مهرجان «ليلة عمر» العديد من المفاجآت للجمهور لم يكشف عنها بعد، ومع الفنانة الكبيرة أنغام نعد لحفل مختلف في تفاصيله على دار الأوبرا الكويتية، مؤكدا أن المهرجان يهدف الى تعزيز دور الكويت الرائد في صناعة الترفيه وتشجيع السياحة الداخلية.