سماح جمال



أعرب الكاتب بدر محارب لـ«الأنباء» عن سعادته بالنجاح الجماهيري الذي حققته مسرحية «مولانا»، وأضاف قائلا: فكرة تحويل مسرحية «تاتانيا» من المسرح الأكاديمي بعد كل النجاح والجوائز التي حصدتها إلى المسرح الجماهيري وتغير اسمها إلى «مولانا» كانت فكرة مبارك المانع ومحمد الحملي وخاصة بعد النجاح الذي حققته مسرحية «الشحاذين» والتي كانت تحويلا لمسرحية «دراما الشحاذين»، وهذا النجاح والإقبال الجماهيري الذي حققته هذه الأعمال كان واضحا من قبل الجمهور والذي تفاعل مع الأعمال، في حين أنه عند عرضها في المهرجانات الأكاديمية لم تحظ بذات نسب المشاهدة أو التفاعل وذلك لعزوف الجمهور بصورة عامة عن حضورها.



وحول السبب وراء حال عزوف الجمهور عن حضور الفعاليات الأكاديمية، قال: قد يكون السبب أن العرض محصور غالبا في عرض واحد للعروض المشاركة في المهرجانات، وهذا من شأنه أن يقلل نسب حضور العرض بل وجعل البعض يحتجب عنها، أو الصور النمطية التي تشكلت في أذهان البعض للأسف أن المسرح الأكاديمي مرتبط بالسوداوية، الكآبة، والعروض المعقدة وهذا للأسف نتيجة البعض الذين اتجهوا لتحويل المسرح الأكاديمي بهذه الصورة من خلال الأعمال التي يقدمونها معتقدين أنهم يفرضون عضلاتهم الفنية من خلال هذه الطريقة.



وتابع محارب: مع أن المسرح الأكاديمي يفرض أن تغلب عليه البهجة في طرحه القضايا بطريقة ذكية وغير مباشرة.



إذا كانت ستكون هناك تجربة ثالثة ستجمعه مع مبارك المانع ومحمد الحملي، قال: المشروع من بدايته كانت فكرتهم، وعندما عرضوها علي تحمست للمشروع، ومازالت لدي مسرحية «حدث في جمهورية الموز» وهي قابلة لتتحول إلى المسرح الجماهيري.



ومن ناحية أخرى، كشف محارب عن تحضيراته الحالية لكتابة مسلسل موسمي مكون من 6 حلقات، مؤكدا أنه يسعى دائما لكتابة أفكار جديدة وتقديم تجارب مختلفة.