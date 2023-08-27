القاهرة - محمد صلاح



أعلنت الفنانة المغربية جيهان خليل تمردها على تجسيد أدوار وشخصيات الشر والقتل، وطلبت من المخرجين استغلال براءة ملامحها في تقديم شخصيات رومانسية وكوميدية أو حتى تاريخية، وكشفت عن أنها رفضت الكثير من الأعمال السينمائية لأنها جميعا تقدمها في أدوار الخائنة والشريرة والقاتلة، وهو ما رفضته تماما.

ووجهت خليل رسالة لصناع الفن بعرض مشاريع قوية وبعيدة عن الشر، كما أنها تتمنى العمل في السينما، وقالت: بالفعل عرضت علي أعمال ورفضتها بسبب ضعف السيناريو، لم أجدها مناسبة لي ولن يظهرني بشكل مؤثر، معربة عن سعادتها الشديدة بالأعمال التي قدمتها مثل مسلسلات «هربانة منها، بيت السلايف، أبواب الشك، الخانكة، طاقة نور، العائدون».