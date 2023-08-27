قلب مان يونايتد تأخره بهدفين إلى فوز مهم على ضيفه نوتنغهام فورست 3-2، فيما سقط أرسنال في فخ التعادل 2-2 مع ضيفه فولام في «ديربي لندن» ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، التي أقيمت مساء أمس، ليرفع يوناتيد رصيده إلى 6 نقاط، فيما بقي نوتنغهام على رصيده السابق 3 نقاط، بينما وصل أرسنال إلى النقطة السابعة، وحصل فولام على نقطته الرابعة.



فاجأ فولام مستضيفه أرسنال بهدف في الدقيقة الأولى سجله أندرياس بيريرا، بعد تمريرة خاطئة من مهاجم «المدفعجية» بوكايو ساكا، حاول بعدها فريق المدرب الاسباني ميكل ارتيتا تسجيل هدف التعديل، لكن دون جدوى، ليخرج فريقه متأخرا بهدف في الشوط الأول، واستمرت معاناة أرسنال حتى الدقيقة 66، بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء صحيحة إثر عرقلة مدافع فولام كيني تيتي لاعب الوسط فابيو فييرا، ليصحح ساكا خطأه في التمرير بتسجيل التعادل (70)، وما لبث «المدفعجية» أن سجلوا هدف التقدم الذي جاء بواسطة إدوارد نيكيتاه (72)، لكن فولام لم يرفع الراية البيضاء ليعاود هز شباك الحارس آرون رامسديل بواسطة جواو بالينيا (87) رغم نقصه العددي بعد طرد ظهيره كالفين باسي بالبطاقة الحمراء (83).



وفي المواجهة الثانية، تجاوز مان يونايتد صاعقة البداية، بتخلفه بهدفين مبكرين من ضيفه نوتنغهام فورست سجلهما تايوو أونيي (2)، وويلي بولي (4) تواليا، ليستعيد «الشياطين» زمام المبادرة، بعدما قلص الدنماركي كريستيان إريكس النتيجة (17)، فيما تكفل البرازيلي كاسيميرو بمعادلة النتيجة (52)، ولم يكتف يونايتد بهدف التعادل، بل واصل ضغطه على نوتنغهام ليضيف هدف التقدم والنقاط الثلاث، الذي جاء بواسطة البرتغالي رونو فيرنانديزمن ركلة جزاء (76).



وفي مباراة أخرى، سجل المهاجم الدولي رحيم ستيرلينغ ثنائية ليقود تشلسي إلى فوزه الأول هذا الموسم على حساب ضيفه لوتون 3-0، ضمن افتتاح منافسات المرحلة.



وبدأ النادي اللندني المثقل بالعديد من الإصابات في صفوف لاعبين من الصف الأول موسمه ببطء بتعادله مع ليفربول وخسارته أمام وست هام 3-1 الأسبوع الماضي، قبل أن ينتفض بهدفي ستيرلينغ (17 و68) وآخر للوافد الجديد السنغالي نيكولاس جاسكون (75).



وحقق تشلسي الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الحادي عشر فوزه الأول على أرضه في الدوري منذ أوائل مارس الماضي.



كما تغلب توتنهام على مضيفه بورنموث 2 -0، وسجل جيمس ماديسون الهدف الأول في الدقيقة 17، قبل أن يضيف ديجان كولوسيفيسكي الهدف الثاني في الدقيقة 63.



ورفع الفائز رصيده إلى 7 نقاط، وتجمد رصيد بورنموث عند نقطة واحدة، وتعادل برينتفورد مع ضيفه كريستال بالاس 1-1، وخسر إيفرتون على ملعبه من ولفرهامبتون 0-1.



من جهته، يسعى مان سيتي حامل اللقب إلى مواصلة بدايته القوية حين يحل ضيفا على شيفيلد يونايتد بغياب مدربه الإسباني جوزيب غوارديولا كما تشهد في اليوم ذاته مواجهة قوية بين نيوكاسل يونايتد وليفربول.



ويبدو سيتي مرشحا للعودة من ملعب شيفيلد بالفوز الثالث تواليا في ظل المستوى الذي أظهره في بداية الموسم، لاسيما في المرحلة الماضية حين حسم مواجهته القوية مع نيوكاسل 1-0.



وعلى ملعب «ساينت جيمس بارك»، يخوض نيوكاسل وليفربول أقوى مباريات المرحلة حيث يسعى الأول لتعويض خسارته أمام سيتي والثاني إلى تأكيد بدايته الواعدة ونسيان خيبة الموسم الماضي وفشله في التأهل إلى دوري الأبطال.



ويأمل ليفربول أن يؤكد تفوقه على نيوكاسل الذي خسر مبارياته الأربع الأخيرة أمام «الحمر» ولم يذق طعم الفوز عليهم منذ ديسمبر 2015.