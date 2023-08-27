تقدم رئيس الاتحاد الإسباني للكرة لويس روبياليس باعتذاره عن تقبيل إحدى لاعبات منتخب السيدات خلال الاحتفال بلقب مونديال 2023 لكنه رفض الاستقالة من منصبه وتعهد بمواصلة القتال ضد محاولة «اغتيالي علنا»، وذلك خلال الجمعية العمومية للهيئة الكروية في مدريد.



وأعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» إيقاف روبياليس مؤقتا لمدة ٩٠ يوماً، وقال «فيفا» «قرر رئيس لجنة الانضباط إيقاف روبياليس مؤقتا عن ممارسة كل الأنشطة ذات الصلة بكرة القدم على المستويين الوطني والدولي». ودافع روبياليس عن نفسه واعتبر تقبيل اللاعبة جيني هيرموسو بعد الفوز باللقب العالمي لأول مرة في تاريخ المنتخب كان «عفويا ومتبادلا وتوافقيا» وأنه لم يفعل ذلك من «موقع قوة» استنادا الى منصبه. وأكد: «لن أستقيل، لن أستقيل، لن أستقيل»، مضيفا «هل قبلة سريعة بالتراضي ستكون كافية لإخراجي من هنا؟ سأقاتل حتى النهاية».