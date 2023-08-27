حقق نجم المنتخب الوطني للبولينغ حسن قاسم الميدالية البرونزية في المجموع العام، وذلك ضمن منافسات بطولة آسيا الـ 22 للشباب التي استضافتها سنغافورة خلال الفترة من 16 حتى 26 أغسطس وشهدت منافسة قوية بين الدول المشاركة. وأعرب قاسم عن سعادته بهذا الإنجاز الذي جاء ليؤكد أن مسيرة تطور اللعبة داخل الكويت تسير في الطريق الصحيح في ظل الدعم المتواصل الذي يقدمه مجلس إدارة نادي البولينغ للاعبين والعمل الدؤوب لتذليل كل العقبات التي تواجههم من أجل الارتقاء باللعبة والنهوض بها، مؤكدا أن المشاركة في البطولة الآسيوية يعد احتكاكا جيدا لرفع المستوى الفني والبدني للاعبين واستعدادا قويا للمشاركة في الاستحقاقات العالمية والدولية المقبلة والتي تتطلب جهدا وتركيزا على أعلى مستوى من أجل تحقيق إنجازات تسجل باسم الكويت.