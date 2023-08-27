سجل الانجليزي جود بيلينغهام هدفه الرابع منذ قدومه إلى ريال مدريد وقاد فريقه إلى فوز صعب على مضيفه سلتا فيغو 1-0، في افتتاح منافسات المرحلة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وجاء الهدف الرابع لبيلينغهام في ثالث مبارياته في «لا ليغا» منذ وصوله إلى العاصمة مدريد قادما من بوروسيا دورتموند برأسية في الدقيقة 81، ليفكك صلابة سلتا فيغو الذي لعب بخمسة مدافعين.



وتابع ريال صدارته للدوري بالعلامة الكاملة رافعا رصيده إلى 9 نقاط من 3 مباريات.



وعلى ملعب بالايدوس في فيغو، أهدر رودريغو ركلة جزاء للنادي الملكي بعدما تصدى الحارس إيفان فيار لكرة البرازيلي (68)، في حين تلقى ريال ضربة معنوية قوية بخروج مواطن الاخير فينيسيوس جونيور في الشوط الأول حيث بدا أنه يعاني من مشكلة في فخذه، على الرغم من أن التقارير الإسبانية المبكرة اشارت إلى عدم ابتعاده عن الملاعب لفترة طويلة. واستهل الحارس كيبا أريسابالاغا مغامرته مع ريال بين الخشبات الثلاث بعدما انضم إليه على سبيل الاعارة من تشلسي بدلا من البلجيكي تيبو كورتوا الذي اصيب وسيغيب لفترة طويلة.



أبدى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، غضبه من تنفيذ البرازيلي رودريغو، ركلة الجزاء، وقال «اللاعبون ليس لديهم حرية اختيار مسدد ركلات الجزاء».



وأضاف «لا أعلم ما حدث، مودريتش كان من المفترض أن ينفذها بنفسه، وفي الأساس فينيسيوس هو المنوط بتنفيذها، لكنه لم يكن في أرض الملعب».



وتابع «لقد اختاروا رودريغو، ولم يكن لدي الوقت الكافي لتوجيه تعليمات بضرورة تنفيذ لوكا مودريتش لركلة الجزاء».



وبسؤاله عن سر غضبه بعد إهدار الركلة، أجاب «نعم كنت غاضبا لأن التواصل كان صعبا، وأبلغت فالفيردي بضرورة تنفيذ مودريتش لها، لكن الوقت لم يسعفه، سنرى هذا الأمر في الأيام المقبلة».



وعلى ملعب «لا سيراميكا»، سيكون برشلونة حامل اللقب أمام مهمة صعبة ضد مضيفه فياريال في بحثه عن فوز ثان تواليا من دون مدربه تشافي هرنانديز الموقوف.



و يسعى فالنسيا الى المحافظة على سجله المثالي في مستهل الموسم وتحقيق فوزه الثالث تواليا حين يستقبل أوساسونا.



ويحل ريال بيتيس ضيفا على أتلتيك بلباو.



شتيغن يجدد حتى 2028



إلى ذلك، مدد الحارس الدولي الألماني مارك-أندريه تير شتيغن عقده مع نادي برشلونة حتى عام 2028، وكتب النادي الكاتالوني «توصل برشلونة والحارس تير شتيغن إلى اتفاق بشأن تمديد عقده حتى يونيو 2028»، مضيفا أن «الشرط الجزائي لتحريره في عقده يصل إلى 500 مليون يورو».