يعقوب العوضي



يتطلع الفريق الأول لكرة اليد في نادي الكويت إلى تحقيق أول ألقابه العربية في الـ 7.30 مساء اليوم حين يلتقي الزمالك المصري في نهائي البطولة العربية لكرة اليد للأندية والمقامة في القطيف بالسعودية، فيما سيلعب العربي مع الحشد العراقي في الـ 3.00 عصرا لتحديد المركزين الخامس والسادس. وتأهل الكويت إلى النهائي المرتقب بعد فوزه على البنك الأهلي المصري امس الأول 29-27 فيما فاز الزمالك على مضر السعودي 29-24. ولن تكون المواجهة النهائية سهلة، خاصة في ظل تألق الزمالك طوال البطولة هجوميا، ولكن أيضا الكويت لديه القدرة والإمكانية على خلق الخطورة ضد المنافسين، ولا بد أن الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني هيثم الرشيدي قد وضع الخطة المناسبة لمواجهة الخصم وإيقاف مفاتيح اللعب لديه، ويعتمد الرشيدي على كل من آنخيل هيرنانديز، فرانكيس كارول وفينسيوس تكسييرا إلى جانب افضل لاعب في المباراة السابقة صالح الموسوي ونواف الشمري وعبدالعزيز الشمري ومشعل طه إضافة إلى عبدالله الغربللي الذي تعرض لإصابة طفيفة في المباراة الماضية، فيما سيكون حارسا المرمى علي وحسن صفر صمامي الأمان لكتيبة «الأبيض».