عرضت بيانات شخصية لنحو عشرة ملايين من طالبي العمل للبيع على الإنترنت بصورة غير قانونية بعد الكشف مؤخرا عن تسرب هذه المعلومات التي تمتلكها هيئة حكومية فرنسية للتوظيف، على ما أكد عدد من الخبراء لوكالة فرانس برس.



وفتحت النيابة العامة في باريس تحقيقا في اختراق احتيالي لنظام معالجة بيانات آلي.



وأوضح داميان بانكال من موقع «زاتاز» (Zataz.com) المتخصص في رصد سرقات البيانات أن بيانات هيئة «بول أمبلوا» (Pole Emploi) «معروضة للبيع على الإنترنت المظلم»، موضحا أن «قرصان معلوماتية معروفا جدا متخصصا في بيع قواعد البيانات التي يخترقها أو يشتريها، عرض قاعدة بيانات «بول أمبلوا» للبيع لقاء 900 دولار في 8 أغسطس الجاري التي تضم 10.2 ملايين مستخدم».



كذلك أفاد خبير الأمن السيبراني كليمان دومينغو على منصة «إكس» (تويتر سابقا) عن بيع هذه البيانات مقابل 900 دولار على أحد منتديات قراصنة المعلوماتية.



ودعت «بول أمبلوا» المسؤولة عن التوظيف في فرنسا الباحثين عن عمل إلى توخي الحذر بعد ما وصفته بأنه عمل خبيث عبر الإنترنت«استهدف شركة «ماجوريل» التي توفر لها خدمات.