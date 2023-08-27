

صدر مرسوم بنقل 4 سفراء الى ديوان عام وزارة الخارجية.



وتضمن المرسوم ما يلي:



مادة أولى



ينقل سفراء دولة الكويت التالية أسماؤهم الى ديوان عام وزارة الخارجية:



1 - ناصر ردن المطيري - سفير دولة الكويت لدى جمهورية البرازيل الاتحادية.



2 - نجيب عبدالرحمن البدر - سفير دولة الكويت لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية.



3 - ناصر بارح العنزي - سفير دولة الكويت لدى جمهورية فنزويلا البوليفارية.



4 - عبدالله علي اليحيا - سفير دولة الكويت لدى جمهورية الأرجنتين.



مادة ثانية



على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.