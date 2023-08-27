صدر مرسوم بنقل 4 سفراء الى ديوان عام وزارة الخارجية.
وتضمن المرسوم ما يلي:
مادة أولى
ينقل سفراء دولة الكويت التالية أسماؤهم الى ديوان عام وزارة الخارجية:
1 - ناصر ردن المطيري - سفير دولة الكويت لدى جمهورية البرازيل الاتحادية.
2 - نجيب عبدالرحمن البدر - سفير دولة الكويت لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية.
3 - ناصر بارح العنزي - سفير دولة الكويت لدى جمهورية فنزويلا البوليفارية.
4 - عبدالله علي اليحيا - سفير دولة الكويت لدى جمهورية الأرجنتين.
مادة ثانية
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.