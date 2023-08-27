استقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» على موعد إقامة مباراة السوبر الأفريقي المقررة بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري لتقام يوم 15 سبتمبر المقبل على ملعب الملك فهد بمدينة الطائف في السعودية.



وعادت كأس السوبر من جديد إلى قارة آسيا بعدما استضافت قطر البطولة 4 مواسم على التوالي من 2018 إلى 2021، ثم المغرب في نسخة 2022 بين الوداد ونهضة بركان.



وصرح مصدر بالاتحاد الأفريقي بأنه ستتم مخاطبة طرفي المباراة رسميا بموعد ومكان اللقاء، وتأتى مباراة السوبر مباشرة بعد انتهاء الأجندة الدولية في سبتمبر بـ 48 ساعة فقط، حيث تبدأ فترة التوقف من يوم 4 إلى 12 من الشهر المقبل.



ويمثل الموعد أزمة للأهلي المصري إذ يرتبط لاعبوه الدوليون بخوض مباراة ودية مع منتخب مصر يوم 12 سبتمبر المقبل أمام تونس في القاهرة، ثم السفر مباشرة إلى السعودية لخوض مواجهة اتحاد العاصمة.



وقد يتجه البرتغالي فيتوريا إلى إراحة لاعبي الأهلي من المشاركة في ودية تونس أو إشراك بعضهم لفترات قصيرة.



إلى ذلك، خضع لاعبو الأهلي لقياسات طبية وبدنية تحت إشراف طبيب الفريق الجديد تامر أبوالعينين، وذلك قبيل السفر إلى معسكر الفريق بالنمسا، وخضع اللاعب ياسر إبراهيم لجراحة على مستوى باطن القدم، كما أصيب طاهر محمد طاهر في كاحل القدم بعد أول تدريب خاضه مع الفريق.



من جهة أخرى، عقدت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادى الزمالك جلسة طارئة مع عبد الواحد السيد مدير الكرة لمناقشة سبل حل أزمة المستحقات المالية المتأخرة الخاصة باللاعبين قبل عودة الفريق للتدريبات في الرابع من سبتمبر المقبل.



هذا، ويلتقي اليوم منتخب رجال السلة صباح اليوم مع منتخب مونتينيغرو في ثانية مبارياته في كأس العالم للسلة، وكان الفريق المصري قد مني بخسارة أمام ليتوانيا في المباراة الأولى 67-93 رغم الأداء المميز. ويتواجد الفراعنة في المجموعة الرابعة، مع مونتينيغرو والمكسيك وليتوانيا، على أن يصعد المتصدر والوصيف إلى ثمن النهائي.