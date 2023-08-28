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وصلت سبانجا التركية، قادما من مطار إسطنبول الذي يبعد عنها نحو ساعتين، في العاشرة مساء، ودخلت فيلا يقال هي استثمار كويتي، فندق رئيسي متعدد الأدوار وفلل خارجية عددها 6 مستقلة باسم Allena Hotel Villas وفي اتصال هاتفي من الأستاذ فيصل الزامل أكد لي ان هذا استثمار كويتي.

نظام يصلح تماما لأهل الكويت والإخوة الخليجيين، من حيث الفندق ومرفقاته أو الفلل، وخصص آخر دور (4) لبوفيه الإفطار او الغداء او العشاء، اضافة الى ان كل فيلا فيها حمام مستقل، والفندق له اكثر من حمام سباحة في الارضي والثالث، اضافة الى صالات الألعاب، وقسم لـ «السبا» وخدمة تاكسي وسيارة مختلفة المقاعد للأسر الكبيرة من 6 أفراد أو اكثر، كما ان الفلل تحظى بالتنظيف مرة واحدة كل يوم، أما طلبات الطعام فعلى مدار الساعة وسعر الليلة حوالي الـ 100 دينار وأراه مناسبا على مستوى الفلل 7 نجوم.

جميلة هي مدينة سبانجا التي تقع في منطقة سكاريا مرمرة التركية على الطرف الآسيوي، وتبعد عن ازميت نحو 15 كيلومترا بالسيارة، وقد ذهبت بالفعل، بالتالي من سبانجا الى ازميت في حوالي 20 دقيقة، تمتلك سبانجا أكبر البحيرات الطبيعية الموجودة في تركيا وارخبيلا من الغابات الخضراء. كما تتميز بالهدوء وتصلح للاسترخاء لأنها مكان طبيعي قروي متحضر.



في سبانجا (معشوقية) من اجمل الأماكن السياحية التي تقع شمال سبانجا حوالي 20 كم شمال البحيرة، وتسمع هناك خرير الماء النازل من اعالي الجبال وهواؤها النقي، لكن هذا الصيف داهمتها حرارة عالية خلال شهر أغسطس.



في معشوقية تسمع هدير الشلالات والشجر الأخضر، وهي تصلح للتجول راجلا أو في سيارات «البقي» في الغابات المحيطة او التمتع بأحد المطاعم والمقاهي الموجودة هناك مثل «شلال دوانجي»، وهو مشهور على مستوى تركيا ويبلغ ارتفاعه 1650 مترا، ويطل على بحيرة سبانجا، ويقصده السياح من كل حدب وصوب، صيفا وشتاء، وفيه تلفريك مكشوف من اسفل الجبل حتى القمة، وفي الشتاء يكون مكسوا بالثلوج (السنو)، وتنتشر فيه رياضة التزلج، وهو مصيف للاسترخاء وناشدي الهدوء.

























مدينة الأحلام



ما يميز سبانجا انها من اهم المدن التركية ذات الطبيعة الخلابة، فهي تبعد عن العاصمة اسطنبول 138 كم، وهي مقصد معظم السياح الذين يقدمون إليها من مختلف الأقطار ناشدي هذا اللون التركي من السياحة والترفيه، إضافة الى الاستمتاع بالطبيعة، خاصة المتنزهات الطبيعية والحدائق الفيحاء والهواء النقي، مع وجود الأنشطة الترفيهية والمطاعم التي تقدم لك كل ما لذ وطاب من المطبخ التركي أشهر الأطعمة، لهذا لا عجب اذا سميت سبانجا مدينة الأحلام!.. وأتذكر بوفاء وحنين (سويحان الإماراتية التي أسميتها مدينة الأحلام وتدربنا فيها خلال فترة الاحتلال العراقي الصدامي الغاشم).



ان توسط سبانجا منطقة مرمرة التركية على الطرف الآسيوي جعلها قبلة للأتراك وغيرهم من السياح، خاصة بأجوائها الصيفية، اضافة الى التزلج في الشتاء، وتصل في الصيف درجة الحرارة الى 27 درجة مئوية، لكني في زيارتها هذا العام كانت حارة جدا (ربما لأشعة ليزر من العزيز الصديق بوشميس الذي قال: وصلت تركيا!). ومنذ وصلت ما نزلت عندهم الحرارة في شهر أغسطس (عيون مجربة يا بوشميس)!



طوال فترة تواجدي كانت الحرارة لا تنزل إلا ليلا بعد اتصال أخي أبوشميس بعد أن قال لي چاي تركيا تدور براد؟

























فنادق سبانجا



وانا اتجول في سبانجا وجدت انها تضم بين جنباتها «فنادق ونزلا» مختلفة المستويات والدرجات، وفعلا تحتوي على عدد لا بأس به من الفنادق التي تقدم خدماتها لزوارها وتحتل مواقع مميزة بالقرب من المعالم السياحية.









أهم المعالم السياحية



في سبانجا بإمكانك زيارة عدة اماكن منها:



٭ بحيرة سبانجا.



٭ حديقة حيوان سبانجا.



٭ قرية معشوقية.



٭ جبل كارتيبي ـ مشروع سياحي روعة فيه الطبيعة والترفيه.



٭ قرية ناتوركوي.



٭ مطعم سويلي ـ مطعم تشيفتلك.



٭ شارع بغداد ـ نسبة إلى تجار بغداد القدماء من الحجاج.









٭ مسجد رستم التاريخي.



٭ التوابيت الأثرية الرومانية.



٭ الشواهد البيزنطية.



٭ منتزه غول بارك.



٭ قرية ماسوكي.



٭ ينابيع كوزولوك سبرينغز.



٭ المرتفعات الخضراء.

































سر معشوقية



معشوقية هي قرية جبلية ساحرة في الريف التركي يعشقها كل من يزورها، ربما لهذا الحنين تمت تسميتها بمعشوقية.



جمالها الطبيعي أخاذ لأنها «نفس القرية والريف»، ولموقعها شمال بحيرة سبانجا ولقربها من العاصمة اسطنبول، وسميت Masvkiye اقتباسا من كلمة «معشوقة» بالعربية، ومعناها الشخص الذي يحبه الآخرون، ولعل ابرز ما يميزها هذا الكرم من عربات «البقي»!



عدد سكانها حوالي 6483 نسمة، يتميز تاريخ هذه القرية بأنها كانت ضمن قوافل ابخازيا والشركس ويتبع اهاليها ديانات مختلفة، وفي القرية البيت المقلوب، ولا تنسى أخذ صورة له.



يفضل السياح زيارتها دائما شتاء لدفء الطقس مقارنة بالعاصمة اسطنبول، وبها اجمل مطاعم تقديم المأكولات البحرية مثل السلمون والسمك المرقط وسيباس التركي.



فيها العديد من الفعاليات والبرامج على مدار العام للسياح، خاصة ركوب الدراجات والعربات، بالفعل هي هوية تركية وريف اسطنبولي لا يقاوم، وربما كانت ملتقى السياح والعشاق على حد سواء.

























جبل كارتيبي



من المعالم الجميلة التي يزورها السائح في المنطقة الشرقية من خليج كوجالي جبل كارتيبي، حيث يوجد المنتجع الثلجي، وهو أجمل وأنت تصل إليه راكبا (مركبات السفاري)، لأنها تشعرك بروح المغامرة وأنت تصعد الجبل الذي تمارس فيه رياضة التزلج في الشتاء وسط غابات سبانجا (كثير من السياح يفضلونها شتاء)، اما في الصيف فيتحول المزار الى منتجع صيفي لناشدي الهدوء والراحة.



قرية ناتوركوي



ناتوركوي في سبانجا من الأماكن الطبيعية التي تتميز بالهدوء والاسترخاء، والتي يقصدها عدد كبير من السياح على مدار العام، وتحيط بها الأشجار العالية والخضرة والمزارع والحدائق، بينما تشق المياه الهادرة طريقها بين صخورها وصولا الى البحيرة الكبيرة التي تضم أنواعا مختلفة من الأسماك. وبإمكانك التنزه في القرية والتمتع بجو هادئ بعيدا عن صخب الحياة، وفيها يمكن ان تلتقط أجمل وأحلى الصور.



مسجد رستم باشا



بناه الوزير رستم لابنه سليمان، وقد استعان الوزير بأمهر المهندسين المعماريين لبناء المسجد على حالته وصورته الحالية، ورغم مرور الزمن وعمل كثير من الإصلاحات والتحديثات إلا أنه لايزال شامخا على هيبته التاريخية ويستقبل وفود المصلين.



منتزه لندن بارك



من أجمل الأماكن السياحية في سبانجا مشروع سياحي جميل باسم منتزه لندن بارك، ومحيطه مكان جميل ومناظر على بحيرة سبانجا، وتوجد به مرافق شاملة، ويحتوي على ألعاب للكبار والصغار، وفيه ترتاح الأسر التي لديها اطفال وشباب.



سفاري سبانجا



من أحلى النشاطات السياحية التي رأيتها ما تقدمه سفاري سبانجا، حيث تركب الدباب (البقي) بإيجار حوالي 200 ليرة تركية، فتصعد الى مرتفعات جبل كارتيبي مع وجود إطلالات ومناظر مشوقة ومشجعة لممارسة هذه الرياضة الخاصة بالدباب، ولها جمهورها من الشباب المتحمس لممارسة هذه الرياضة والمغامرة، وأيضا تأجير الخيول، وقد أعجبني فارس من الكويت عندما سألته عن اسمه قال: أنا أحمد عبدالعزيز العلي، أحب الخيل والرماية والسباحة فيما قالت أخته الكبرى رؤى انها تحب الطبيعة والنباتات والحشرات والقوارض والزواحف واكواريوم الكائنات البحرية.



واكتفت جنى وسلمى بالابتسامة لكاميرتي الهاتفية!

(قارئي الكريم الهمسة لك: Enjoy)





























غداً محطتنا الأخيرة: إسطنبول.. وما أدراك ما إسطنبول!