طالبت الجمعية الكويتية لدعم المخترعين والابتكار الجهات المعنية في الدولة بتقديم المزيد من الدعم للمخترعين والمبتكرين الكويتيين حتى يتمكنوا من مواصلة الابتكارات والاختراعات وتسويقها.



وأكدت رئيسة مجلس إدارة الجمعية د.فاطمة الثلاب إن الاختراعات الكويتية تمكنت من حصد العديد من الجوائز العالمية والمراكز المتقدمة في العديد من المعارض والمنافسات، لافتة إلى أن معظم المخترعين الكويتيين يعانون من قلة الدعم من قبل الجهات المعنية في تطوير اختراعاتهم من مرحلة الفكرة وحتى التسويق، داعية الجهات المعنية إلى تقديم المزيد من الدعم حتى يتمكنوا من حصد المراكز الأولى عالميا.



وشددت الثلاب على أن جمعية دعم المخترعين باعتبارها كيانا وحاضنا للمخترعين والكفاءات الوطنية حريصة على تهيئة الظروف المناسبة لهم للابتكار وان يستمروا بتقديم الابتكارات في جميع المجالات الصحية والطبية والبيئية والتقنية، مؤكدة أنه إلى جانب التعريف بالاختراعات الكويتية تسعى الجمعية إلى نشر ثقافة الإبداع في المجتمع والتواصل مع المؤسسات التربوية والتعليمية لاكتشاف المواهب الواعدة.



ولفتت إلى أن الاختراعات والابتكارات الكويتية هي لخدمة المجتمع والاقتصاد الوطني، ودعم هؤلاء المخترعين والمبتكرين واجب وطني.