انتزع متسابق الراليات الكويتي مشاري الظفيري المركز الأول في الترتيب العام لفئة الـ «تي.3» ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة العالم للراليات الصحراوية (رالي باها) التي اختتمت أمس في پولندا.



وقال الظفيري، في اتصال مع «كونا»، إنه تمكن من مواصلة تسيده هذه الفئة في البطولة وهي فئة الـ «تي.3» بحلوله أولا فيها، مشيرا إلى انه حل ثالثا في الترتيب العام للمتسابقين المشاركين بالرالي.



وذكر انه تمكن من خلال انتزاعه للمركز الأول في فئته في هذا الرالي، الذي انطلق 24 الجاري واستمر على مدار ثلاثة أيام، من أن يرفع رصيده من النقاط الى 116 نقطة، مواصلا تربعه على قمة هذه الفئة في بطولة العالم للراليات الصحراوية.



وأوضح الظفيري أن الرالي الذي بلغت مسافته الإجمالية 556 كيلومترا شارك فيه نخبة من أفضل متسابقي الراليات بالعالم تجاوز عددهم الـ 70 متسابقا، في مختلف الفئات، منهم 21 متسابقا شاركوا ضمن منافسات فئته، وهي فئة الـ «تي.3».



وأعرب عن رضاه التام عما حققه في هذا الرالي، مبينا انه واجه نخبة من أفضل سائقي الراليات الصحراوية في العالم وتمكن من مجاراتهم وتحقيق هذا المركز المتقدم بعد منافسة قوية معهم «بفضل خطة محكمة قمت بوضعها بمساعدة الجهاز الفني لفريقي وقمت بتوزيع مجهوداتي بها على مختلف مراحل السباق ما مكنني من تحقيق المنشود».



وأكد المتسابق الكويتي عزمه مواصلة تقديم مستويات مميزة في الجولة المقبلة من البطولة المقررة في البرتغال في أكتوبر المقبل «متسلحا بسلاحي العزيمة والإصرار لتشريف بلدي الكويت ورفع علمها في مختلف المنافسات الإقليمية والقارية والعالمية التي أشارك فيها».