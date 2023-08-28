بيروت - ناجي شربل



فاز العهد حامل اللقب على الحكمة بيروت 2-1 صمن الجولة الرابعة من الدوري العام اللبناني الـ 64 لكرة القدم.



وافتتح العهد التسجيل في الدقيقة (12) عبر محمد حيدر، فيما منح ادرامين ديالو التعادل لـ «الاخضر» في الدقيقة 27 بتسديدة رائعة من خارج المنطقة، الا أن علي الحاج أعطى التقدم للفريق الأصفر من جديد في الدقيقة 41 مستغلا خطأ الحارس الحكماوي.



وهذا الفوز الثالث للعهد مقابل خسارة واحدة أمام النجمة في المرحلة الثانية، فرفع رصيده إلى 9 نقاط مقابل التعثر الرابع للحكمة، ليبقى «الأخضر» الوحيد من دون نقاط في ترتيب اللائحة.



وبالنتيجة ذاتها فاز الأنصار بطل لبنان 14 مرة (رقم قياسي) على طرابلس الرياضي، حيث افتتح جهاد عيد التسجيل لطرابلس في الدقيقة (20) بقذيفة أرضية، بينما أدرك السنغالي الحاج مالك تال التعادل في الدقيقة (45+5) بكرة رأسية أرسلها إلى الشباك من فوق الحارس أحمد تكتوك، ثم منح الحاج مالك فريقه نقاط المباراة الثلاث بتسجيله هدف الفوز في الشوط الثاني بكرة رأسية في الدقيقة (50). وهذا الفوز الثاني للأنصار، فرفع رصيده الى 8 نقاط (فوزان وتعادلان)، والتعثر الثاني لطرابلس ليستقر رصيده عند نقطتين.



وتعادل شباب الساحل والصفاء 1-1، فرفع شباب الساحل رصيده إلى 6 نقاط من فوز وثلاثة تعادلات، والصفاء الى 5 نقاط من فوز وتعادلين وخسارة.