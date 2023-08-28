جاء اليوم ما قبل الأخير من مونديال القوى في العاصمة المجرية (بودابست) أمس الأول، حافلا بالإنجازات مع احتفاظ «الملك» السويدي أرماند دوبلانتيس بذهبية القفز بالزانة، فيما أحرز العداء الأميركي نواه لايلز ثلاثية وزميلته شاكاري ريتشاردسون ثنائية، بعدما أهدت المغربية فاطمة الزهراء كردادي برونزية للعرب.



واحتفظ دوبلانتيس بذهبية القفز بالزانة من دون أن يتمكن من تحسين رقمه القياسي في 3 محاولات بعد حسمه اللقب السبت.



وسجل دوبلانتيس ارتفاعا بلغ 6.10م، متفوقا على الفلبيني إرنست جون أوبيينو (6.00م)، فيما كانت البرونزية مشاركة بين الأسترالي كورتيس مارشال والأميركي كريس نيلسن (5.95م).



بعيد ذلك، حصدت الولايات المتحدة لقبي سباقي التتابع 4 مرات 100م للرجال والسيدات، ليفوز العداءان لايلز وريتشاردسون بثلاثية وثنائية ذهبية على التوالي.



وأحرز لايلز ثالث ذهبيات في مونديال القوى بالعاصمة المجرية، عقب حصده ثنائية سباقي السرعة (100 و200م) للمرة الأولى في البطولة العالمية منذ الجامايكي أوساين بولت عام 2015.



وتماهى لايلز مع بولت ليركض رابعا في التتابع ويساعد فريقه في تسجيل زمن قدره 37.38 ثانية. وحصدت إيطاليا الميدالية الفضية (37.62 ث)، فيما حصلت جامايكا على البرونزية (37.76 ث).



وعلى غراره، أضافت ريتشاردسون ذهبية سباق التتابع 4 مرات 100م سيدات إلى لقبها في 100م، عندما ساهمت في تحقيق الولايات المتحدة رقما قياسيا في بطولة العالم بزمن قدره 41.03 ثانية.



وظفرت العداءة الكينية فايث كيبييغون بذهبية 5 آلاف متر أمس الأول، لتحقق ثنائية تاريخية بعد لقب 1500م.



وفي افتتاح اليوم الثامن، أهدت فاطمة الزهراء كردادي سيدات المغرب أول ميدالية في سباق الماراثون، بعد إحرازها برونزية مونديال بودابست السبت، إثر حلولها وراء الإثيوبيتين أماني بيريسو شانكولي وغوتيتوم جبراسيلاسي.