القاهرة - ناهد إمام



تابع د.عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من خلال جهاز تنمية مدينة بدر، استكمال تسليم وحدات المرحلة الأولى من سكن موظفي الدولة المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة بمشروع «زهرة العاصمة» بمدينة بدر، مشيرا إلى أنه تم إنهاء إجراءات وتسليم أكثر من 4100 وحدة سكنية للمستفيدين من الوحدات بالمرحلة الأولى.



وأوضح الدكتور عاصم الجزار أن المرحلة الأولى من مشروع وحدات موظفي الدولة المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة بمدينة بدر تضم 376 عمارة بها 9024 وحدة سكنية، وأن الخدمات بالمشروع تشمل 3 مدارس وحضانتين ومخبزين ومركزين طبيين و4 أسواق تجارية وملاعب ودور عبادة لخدمة المستفيدين بالوحدات من موظفي الدولة.



كما تابع الدكتور عاصم الجزار، الأعمال الأخيرة الجارية بالمرحلة الثانية من سكن موظفي العاصمة والتي تضم 4704 وحدات سكنية، وعددا من الخدمات التي تم ويجري تشغيلها بمدينة بدر لخدمة موظفي الدولة وقاطني المدينة، مشددا على دفع العمل بالمشروعات الخدمية لتلبية احتياجات المدينة الحالية والمستقبلية.



وأكد الجزار، ضرورة تسهيل الإجراءات على موظفي الدولة المنتقلين إلى العاصمة الإدارية في تسلّم وحداتهم المخصصة لهم كاملة المرافق والخدمات، مشددا على ضرورة الاهتمام بجودة التنفيذ، وكذلك التوقيتات الزمنية، بالمرحلة الثانية من وحدات موظفي العاصمة، مؤكدا على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن يكون الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة بمنزلة تطوير شامل للجهاز الإداري للدولة.



من جانبه، أوضح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر أنه تم التنسيق بين جهاز المدينة واللجنة المشكلة من وزارة الصحة لتسليم الوحدة الصحية بمشروع سكن مصر ومنطقة زهرة العاصمة، حيث قامت اللجنة بتفقد مقر الوحدة الصحية والتي ستخدم سكان منطقة سكن مصر وزهرة العاصمة والإسكان الاجتماعي بالامتداد الشرقي، وستقوم وزارة الصحة بالتشغيل في أسرع وقت لتقديم الخدمة الصحية لهذه المنطقة، وذلك استكمالا لخطة الجهاز للتوسع في إنشاء الوحدات الصحية بالمدينة وتسليمها لوزارة الصحة لتشغيلها وتوفير الرعاية الصحية لسكان المدينة.



وقام المهندس عمار مندور، بالمرور على المرحلة الثانية بمشروع سكن موظفي العاصمة الإدارية (زهرة العاصمة)، لمتابعة الأعمال الأخيرة، حيث تعطى هذه المشروعات القومية أهمية كبيرة للمدينة مما يساعد في الإسراع بتنميتها وازدهارها.