لؤي الخرافي: القفزة الكبيرة في ترتيب الشركة عالمياً تعكس قوتها وقدراتها على المنافسة



في إنجاز جديد لها، حلت شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده بين أفضل 250 شركة مقاولات على مستوى العالم للعام 2023، وذلك وفقا لتصنيف المجلة الأميركية الرائدة (Engineering News-Record (ENR، والمتخصصة في الهندسة والمشروعات الكبرى حول العالم، حيث استعرضت مجلة ENR مجمل الإيرادات التي حققتها شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده خلال عام 2022 والتي قدرتها بنحو 868 مليون دولار، مشيرة إلى أن حجم العقود الجديدة الممنوحة في ذات العام بلغ نحو 647 مليون دولار.



وتعليقا على التصنيف، قال الرئيس التنفيذي لشركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده لؤي جاسم الخرافي إن تلك القفزة الكبيرة في ترتيب الشركة عالميا تعكس قوة الشركة وقدراتها على المنافسة في الأسواق العالمية وريادتها في قطاع المقاولات محليا وخليجيا، وبما يؤكد نجاح استراتيجيتها لتعزيز مركزها الريادي، وهو الأمر الذي يثبت الثقة بالشركات الكويتية وقدراتها في مختلف دول العالم، ويعود بالنفع على الاقتصاد الوطني كون شركة محمد عبدالمحسن الخرافي وأولاده كويتية المنشأ. وأشارت المجلة إلى أن الشركة نفذت جملة كبيرة من المشروعات في 28 دولة تقع في 4 قارات، من خلال عدد كبير من المشروعات موزعة على عدة قطاعات، منها مشاريع في المباني العامة، وقطاع المياه، وقطاع البنية التحتية بما يشمله من مشروعات في الطرق والجسور والصرف الصحي والمطارات. وتأتي أهمية المجلة الأميركية (Engineering News-Record (ENR كونها مجلة أميركية متخصصة في تغطية الأخبار وإعداد التحليلات عن المشروعات الإنشائية على مستوى العالم، كما أنها تعد واحدة من أكثر الدوريات الموثوق بها في مجال الإنشاءات، وتقوم المجلة سنويا بإعداد تصنيف يشمل أكبر شركات المقاولات ومكاتب التصميم الهندسية والمشروعات الإنشائية الكبرى حول العالم.



أرقام متميزة



٭ الترتيب الأول بين المقاولين الكويتيين.



٭ الترتيب الثالث بين المقاولين الخليجيين.



٭ الترتيب 119 بين المقاولين الدوليين.