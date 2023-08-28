قدم عضو المجلس البلدي د.حسن كمال سؤالا عن رؤية البلدية لتطوير جزيرة فيلكا.



وقال د.حسن كمال في سؤاله: تقع جزيرة فيلكا على بعد 20 كم تقريبا من ساحل مدينة الكويت وتقدر مساحتها بـ 43 كم2 ولها أهمية تاريخية وثقافية وسياحية وتجارية وغيرها.



وتابع: وبناء على ذلك يرجى منكم تزويدنا بالإجابة على الأسئلة التالية:



٭ هل قامت بلدية الكويت بعمل دراسات لتطوير جزيرة فيلكا خلال السنوات العشر الماضية؟



٭ ما رؤية البلدية للأنشطة والاستعمالات في جزيرة فيلكا ضمن المخطط الهيكلي الرابع للدولة؟



٭ ما رؤية البلدية لتطوير جزيرة فيلكا وملاءمتها مع الخطة التنموية للدولة ورؤية كويت 2035؟