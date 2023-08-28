أشاد رئيس مجلس إدارة جمعية الصفا الإنسانية محمد الشايع بالدور الرائد للأمانة العامة للأوقاف في دعم مسيرة العمل الخيري الكويتي، وإحداث نقلة نوعية في طبيعة ومجالات العمل الخيري والإنساني بشكل أضحت معه الكويت رائدة وسباقة في كل أفرع العمل الخيري وتنوعاته ومستوياته.



جاء ذلك في إطار استعراض الشايع للنتائج الأولية لمشروع مصرف الصدقات، الذي أسهم في سد حاجة المحتاجين والمعوزين نتيجة التعاون المثمر والبناء بين «الصفا الإنسانية» والأمانة العامة للأوقاف، التي قدمت كل سبل الدعم والمساندة لإنجاح هذا المشروع. وأوضح الشايع أن مصرف الصدقات في الأمانة العامة للأوقاف يقوم بتقديم المساعدات والاحتياجات اللازمـــة والمستلزمــات الضروريــــة للأرامـــل والمطلقات والمهجورات وكبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة والعاطلين عن العمل على مدار العام داخل الكويت، مبينا أن عدد المستفيدين من مصرف الصدقات حتى الآن 485 فردا من المحتاجين والفقراء داخل الكويت من الأرامل والمطلقات وضعيفي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى وأسر السجناء وكبار السن بإجمالي مبلغ 18.550 دينارا.