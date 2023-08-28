عبدالله الراكان



كشــــف وكيــل وزارة المواصلات بالتكليف د.أحمد المجرن عن أن الوزارة بدأت التنسيق مع وزارة الداخلية بشأن آلية تحصيل مستحقات الوزارة.



وقال المجرن، في تصريح صحافي، إن الوزارة باشرت التنسيق مع الجهات المعنية في وزارة الداخلية لتحصيل مستحقات الوزارة من المقيمين، وجاء ذلك بعد الاجتماع الذي عقد مع وكيل وزارة الداخلية أنور البرجس والمختصين من الجانبين والذي تم خلاله مناقشة وإيجاد آلية شاملة لرفع كفاءة تحصيل مستحقات الوزارة لدى المشتركين (الوافدين) المتخلفين عن سداد المديونيات الخاصة بخدمات الوزارة قبل سفرهم.



وبين أن هذا التنسيق يأتي ضمن الجهود المشتركة بين مؤسسات الدولة لتصحيح المسار والذي يتضمن تحصيل مستحقات الدولة والحفاظ عليها من الضياع.



وأكد المجرن أن الوزارة تسعى دائما لإيجاد أفضل السبل التي من شأنها التسهيل على المشتركين في عملية سداد المستحقات والمديونيات المترتبة على الخدمات التي تقدمها الوزارة، منها الدفع عن طريق برنامج تطبيق «سهل» الحكومي وكذلك إمكانية الدفع من خلال الدخول على موقع الوزارة الإلكتروني (http://moc.gov.kw) واتباع التعليمات لإتمام عملية الدفع أو زيارة أقرب سنترال وحكومة مول للدفع وإجراء عملية الدفع والحصول على براءة ذمة.



أما بشأن الوافدين الراغبين في السفر، بين المجرن أنهم يستطيعون السداد من خلال الطرق السابقة أو زيارة مكتب وزارة المواصلات في مبنى المطار 1 والذي يعمل على مدار 24 ساعة. ودعا المجرن المقيمين الراغبين في السفر إلى ضرورة التأكد من عدم وجود مستحقات ومديونيات مالية نظير الخدمات التي تقدمها الوزارة قبل موعد سفرهم بفترة كافية ودفعها، إن وجدت، حتى لا يتسبب ذلك في تعطيل إجراءات سفرهم وتأخير عن مواعيد رحلتهم.



وأضاف أن هذا الموضوع يحظى باهتمام عال من وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة وأن الوزير على اطلاع مباشر ومستمر بالإجراءات التي تقوم بها الوزارة لإتمام عملية الربط مع وزارة الداخلية.