تعاونيون لـ «الأنباء»: تأثير محدود لقرار «الهند» بوضع حد أدنى لسعر «البسمتي» المصدر

تجار جملة لـ «الأنباء»: الأسعار لم تتغير منذ شهور.. وتأثير قرار الهند يحتاج إلى أسبوعين لتتضح الرؤية

عاطف رمضان - محمد راتب

فيما قالت مصادر في وزارة التجارة والصناعة في تصريح لـ «الأنباء» ان الوزارة لم ترصد اي ارتفاعات مصطنعة لأسعار الأرز حاليا وان الأسعار مستقرة، أكد عدد من التعاونيين أن تأثير قرار الحكومة الهندية بوضع حد أدنى لأسعار الأرز البسمتي المصدر للخارج سيكون محدودا، وذلك لأن المواطنين يعتمدون بشكل أساسي على أرز التموين الذي توفره الدولة من أراض تمتلكها لزراعة هذه السلعة الأساسية خارج البلاد. وأضافوا ان هذا القرار لن يثنيهم عن رفضهم لأي طلب زيادة أسعار من قبل الشركات الموردة دون الرجوع إلى اتحاد الجمعيات التعاونية، مطالبين بتنويع مصادر الأرز البسمتي المستورد للكويت، وبتملك المزيد من الأراضي خارجها لزراعته وتوفيره بشكل أكبر. من جانبهم، أفاد عدد من تجار الجملة بمنطقة الشويخ في تصريحات لـ «الأنباء» بأن أسعار الأرز البسمتي حتى الآن مستقرة ولم تتغير منذ 6 أشهر، بخلاف الأرز الأبيض الذي شهدت أسعاره ارتفاعا مؤخرا بمقدار 800 فلس تقريبا كسعر جملة في الكيس وزن 20 كيلو بسبب وقف تصديره في الهند وأن هناك بدائل عن الأرز الأبيض. وتوقعوا عدم ارتفاع الأرز البسمتي في الكويت خلال الفترة المقبلة بسبب الرقابة المحكمة من قبل وزارة التجارة والصناعة على الأسواق المحلية. جاء ذلك على خلفية قيام الهند «وهي أكبر مصدر للأرز في العالم» بفرض حد أدنى لسعر تصدير شحنات الأرز البسمتي قدره 1200 دولار للطن، حيث أكدت المصادر ان مفتشي «التجارة» يرصدون أسعار المواد الغذائية بشكل عام خاصة الأساسية ومنها الأرز وهو مدعوم من الدولة ضمن المواد التموينية. «الأنباء» تقصت رأي التعاونيين وتجار الجملة في هذا الخصوص،

وفيما يلي التفاصيل:



في البداية، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية مدينة صباح الأحمد السكنية التعاونية خالد القحطاني لـ «الأنباء» أن الجمعية لديها مخزون إستراتيجي قوي من الأرز البسمتي الهندي وغيره، وأن هذه الكمية المتوافرة حاليا تكفي لفترة تتجاوز 6 أشهر، ما يعني أنه لن يحدث أي طارئ بإذن الله على هذه السلعة من حيث السعر أو التوافر خلال هذه المدة.



وأضاف أنه قام بتوجيه الإدارة التنفيذية لطلب توريد كميات استثنائية من الأرز من الشركة الموردة له، وذلك ليكون المخزون الإستراتيجي أكثر وفرة وكفاية لأطول مدة ممكنة.



من جانب آخر، شدد القحطاني على أن جمعية مدينة صباح الأحمد السكنية التعاونية لم ولن تقبل برفع سعر أي سلعة غذائية أو أساسية، وعلى رأسها الأرز البسمتي الهندي وغيره، وسنرفض أي طلب للزيادة إن لم يكن ذلك وفق تعميم يأتينا عن طريق اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.



ولفت إلى أن الكويت لديها كفاية من الأرز البسمتي الذي تدعمه الدولة وتوفره للمواطنين في منافذ بيع التموين بالجمعيات التعاونية، ولم يحدث أي نقص في هذه الأفرع من هذه السلعة، مثنيا على الخطوة التي اتخذتها البلاد قبل عقود من الزمن في امتلاك أراض شاسعة لزراعة الأرز البسمتي في الهند، وتوفيره كمادة تموينية مدعومة للمواطنين.



من جانبه، أكد رئيس مجلــس إدارة جمعيــة مدينـة جابــــر الأحمد التعاونية فهد الهران أن توافر الأرز البسمتي في منافذ التموين الموزعة في الجمعيات التعاونية يمثل جانبا إيجابيا جدا، فالدولة تعتمد على أراض تزرعها في الخارج للحصول على هذا الصنف الأساسي، مشيرا إلى أن الجمعية لديها مخزون إستراتيجي من السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية وتكفي لفترة جيدة.



ولفت إلى أنه حتى الآن لم تقم أي من شركات توريد الأرز البسمتي بطلب زيادة السعر بموجب الإجراءات التي تتخذها الهند للحد من ارتفاع أسعار السلع الغذائية في أراضيها، مشددا على أن الجمعية سترفض أي طلب لزيادة السعر دون الرجوع إلى اتحاد الجمعيات التعاونية والحصول على تعميم رسمي بذلك.



بدائل متوافرة



بدوره، أكد أمين الصندوق في جمعية السالمية التعاونية علي الفزير



لـ «الأنباء» أن الجمعية تتوافر على كمية استراتيجية من المواد الغذائية والاستهلاكية، ومن ضمنها الأرز البسمتي، والذي يكفي لأكثر من 6 أشهر، مشددا على الالتزام بقرارات اتحاد الجمعيات التعاونية، وعدم زيادة السعر لأي سلعة إلا بتعميم.



وكرر الفزير مطالبته للجهات المعنية بالبحث عن مصادر أخرى وبديلة بعد إعلان الهند عن وضع حد أدنى لأسعار الأرز البسمتي المصدرة إلى الخارج، فدول مثل باكستان وتايلند جديرة بالاهتمام من قبل الكويت وتكرار التجربة نفسها التي أجرتها في الهند من خلال تملك أراض وزراعتها بهذا الصنف الأساسي.



ولفت إلى أنه رغم القرار الهندي الذي صدر أخيرا إلا أن شيئا لم يحدث حتى الآن، فلا الشركات الموردة للأرز البسمتي الهندي طالبت بزيادة سعر أصنافها، ولا نقصت الكميات أو شحت في السوق المحلي، مبينا أن ثمة أصنافا أخرى مثل الأرز التايلندي والمصري وغيرهمـــا، يمــكن أن يسدا احتياج البلاد في حال شحت كميات الأرز البسمتي الهندي.



لا نقص



أما أمين السر في جمعية ضاحية صباح السالم التعاونية مجبل الشتلي، فقد أكد أنه بلا شك سيكون لقرار الحكومة الهندي تأثير على وفرة الأرز البسمتي، وعلى أسعاره مستقبلا، فوضع حد أدنى لسعر الطن من الأرز المصدر يعني بالضرورة ارتفاع أسعاره في الأسواق العالمية.



وأضاف ان لدى جمعية ضاحية صباح السالم التعاونية ما يكفيها من مخزون استراتيجي من الأرز البسمتي الهندي وغيره، والأرز المصري وغيره، ما يعني أن هناك ما يسد أي فجوة قد تحدث مستقبلا من حيث شح كميات الأرز البسمتي الهندي.



ولفت إلى أن الكويت تدعم أرز التموين وهو أرز بسمتي يعتبر الصنف والغذاء الأساسي للمواطنين، وهو الذي يشهد أكبر كميات للسحب في منافذ البيع، ولم نشهد أي نقص في توريده، حيث يأتي إلى أفرع التموين بالأطنان شهريا.



بدوره، قال محمود القريشي تاجر جملة إن سعر تصدير شحنات الأرز البسمتي كانت تتراوح بين 1150 و1170 دولارا وان الزيادة التي اعلنت عنها الهند وهي 1200 دولار للطن يعتبر تأثيرها قليلا بالنسبة لسعر الكيلو، مشيرا الى ان سعر الأرز البسمتي في الكويت لم يحدث فيه تغيير منذ 6 أشهر فسعر كيس الأرز وزن 19 كيلو يقارب 7 دنانير و750 فلسا.



ولفت الى ان الأرز البسمتي 3 انواع وهي تتداول بنفس السعر في السوق بالنسبة للكيس وزن 20 كيلو مع تفاوت يقدر بـ 250 فلسا بين الارتفاع والنزول.



ولفت الى ان سعر الأرز الأبيض شهد ارتفاعا خلال الفترة الأخيرة بسبب وقف تصديره في الهند، موضحا ان مقدار الارتفاع 800 فلس في الكيس وزن 20 كيلو بالنسبة لسعر الجملة. وأشار الى ان هناك نوعا آخر من الأرز وهو الأرز البديل الذي اصبح بديلا عن الأرز الأبيض الذي كان سعر الكيس وزن 40 كيلو 8 دنانير و500 فلس واصبح حاليا بـ 9 دنانير و500 فلس.



وتوقع القريشي عدم ارتفاع الارز البسمتي في الكويت خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل الرقابة المحكمة لوزارة التجارة والصناعة على الاسواق المحلية.



من جهته، أفاد روشن محمد (تاجر جملة) ان سعر الارز البسمتي مستقر منذ اسابيع، مشيرا الى ان تأثير فرض الهند حدا أدنى لسعر تصدير شحنات الارز البسمتي بـ 1200 دولار للطن يحتاج الى فترة اسبوعين على الأقل حتى تتضح الرؤية جراء هذا الارتفاع في بلد المنشأ.



وأضاف روشن محمد ان اسعار الارز البسمتي في الكويت وزن 40 كيلو لثلاثة انواع منه تتداول بالقرب من 16 دينارا و500 فلس للدرجة العادية من الارز البسمتي و19 دينارا للدرجة الممتازة منه و30 دينارا و500 فلس للدرجة ذات الجودة الاعلى.



من جانبه، قال تاجر الجملة محمود كريمي: لم نلاحظ اي تأثير على اسعار الارز البسمتي في الكويت نتيجة ما تردد في وسائل الاعلام من فرض الهند حدا أدنى لسعر تصدير شحنات الارز البسمتي بـ 1200 دولار للطن.



وأضاف كريمي ان اسعار الارز البسمتي في الكويت مستقرة وانه في حال وجود زيادة في الاسعار يتم ابلاغهم من قبل التجار وهذا لم يحدث، مشيرا الى ان كميات الأرز البسمتي في الكويت متوافرة.