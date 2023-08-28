11.5 ألف نقطة بيع دخلت إلى السوق المحلي خلال عام.. بلغت 93.3 ألفاً

زيادة أجهزة نقاط البيع تعكس التوسع الكبير في الأنشطة التجارية داخل البلاد

64 % من عمليات الشراء تمت عبر نقاط البيع بواقع 331.02 مليون عملية

27 % من عمليات الدفع تتم «أونلاين».. بلغت نحو 140.15 مليون عملية



علي إبراهيم



كشفت بيانات رسمية، اطلعت عليها «الأنباء»، أن المواطنين والمقيمين قاموا بنحو 513.78 مليون عملية شراء وسحب أموال خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2023، من بينها 470.64 مليون عملية تمت داخل الكويت، و43.13 مليون عملية تمت في الخارج.



يأتي ذلك، فيما أظهر مؤشر التطور في عدد أجهزة السداد داخل الكويت من نقاط البيع زيادة تلك الأجهزة على أساس سنوي بنحو 14% بما عدده 11.457 ألف جهاز سداد على أساس سنوي لتبلغ بنهاية يونيو 2023 نحو 93.304 ألف جهاز مقارنة مع 81.847 ألف جهاز بنهاية يونيو 2022، الأمر الذي يعكس بصورة واضحة التوسع الكبير في الأنشطة التجارية داخل البلاد، والتي تطلب بصورة طبيعية توفير أجهزة نقاط البيع لخدمة المستهلكين.



وتفصيليا، ارتفع عدد عمليات سحب الأموال والشراء المباشر التي قام بها المواطنون والمقيمون عبر حساباتهم البنكية خلال النصف الأول من العام الحالي بنحو 109.4 ملايين عملية بنسبة ارتفاع بلغت 27% لتصل إلى 513.78 مليون عملية، مقارنة مع 404.37 ملايين عملية سحب أموال وشراء خلال الفترة المماثلة من 2022.



وأظهرت البيانات أن 92% من عمليات سحب الأموال والشراء تتم داخل الكويت بواقع 470.64 مليون عملية خلال أول 6 أشهر من العام الحالي، وبالمقارنة على أساس سنوي، فقد شهدت تلك العمليات زيادة 26.5% بنحو 98.752 مليون عملية في أول 6 أشهر من العام قياسا إلى نحو 371.89 مليون عملية تمت خلال النصف الأول من 2022.



وفيما تتم 8% من عمليات سحب الأموال والمشتريات خارج الكويت، فقد بلغ حجمها نحو 43.13 مليون عملية خلال النصف الأول من 2023، وبالمقارنة على أساس سنوي فقد ارتفعت بنحو 33% بما قيمته 10.65 ملايين عملية قياسا إلى 32.48 مليون عملية في النصف الأول من 2022.



نقاط البيع



واستحوذت عمليات الشراء المباشر عبر نقاط البيع على أكثر من 64% من عمليات الشراء والسحب التي تمت في أول 6 أشهر من العام الحالي بواقع 331.02 مليون عملية شراء مباشر، بزيادة حجمها 83.63 مليون عملية شراء قياسا إلى الفترة المماثلة من العام 2022، بينما سجلت عمليات الشراء المباشر خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 310.45 ملايين عملية داخل الكويت، و20.57 مليون عملية خارج البلاد.



الشراء «أونلاين»



على الرغم من النمو الملحوظ في قيمة عمليات الدفع والشراء عبر «الأونلاين»، إلا أنها استحوذت على ما يقارب 27.3% من إجمالي عمليات الشراء خلال النصف الأول من العام الحالي بواقع 140.15 مليون عملية شراء، وبالمقارنة على أساس سنوي، فقد شهدت عمليات التسوق والدفع للخدمات عبر الشبكة العنكبوتية بواقع 26.56 مليون عملية خلال الفترة من يناير إلى نهاية يونيو 2023 قياسا إلى 113.58 مليون عملية تمت خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.



وأظهرت الأرقام استحواذ عمليات الشراء والدفع «أونلاين» داخل الكويت على النصيب الأكبر بواقع 118.9 مليون عملية شراء، مقابل 21.22 مليون عملية شراء «أونلاين» خارج البلاد.



سحوبات «الكاش»



سجلت الكويت خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 42.6 مليون عملية سحب أموال من أجهزة السحب الآلي داخل الكويت وخارجها، بما يشكل نحو 8% من إجمالي عمليات السحب والشراء، وعلى أساس سنوي شهدت عمليات سحب الكاش تراجعا بواقع 794.7 ألف عملية قياسا إلى نحو 43.4 مليون عملية خلال النصف الأول من 2022.



وتراجعت عمليات السحوبات داخل الكويت بواقع 698.8 ألف عملية لتبلغ 41.26 مليون عملية بنهاية يونيو 2023 مقارنة مع 41.96 مليون عملية بنهاية النصف الأول من 2022، أما عمليات السحب خارج الكويت فقد شهدت تراجعا بواقع 96 ألف عملية لتبلغ بنهاية يونيو 2023 نحو 1.34 مليون عملية مقارنة مع 1.4 مليون عملية بنهاية يونيو 2022.





6 ملايين بطاقة بنكية في الكويت



أظهرت البيانات أن عدد البطاقات المصرفية بأنواعها بلغ نحو 6.03 ملايين بطاقة بنهاية يونيو 2023، وبينت الأرقام أن أعداد البطاقات شهدت زيادة بنسبة 12% بما عدده نحو 658 ألف بطاقة بنكية على أساس سنوي، إذ بلغت أعدادها بنهاية يونيو 5.375 ملايين بطاقة مصرفية.











