لقي منتخب لبنان خسارته القاسية الثانية تواليا في كأس العالم لكرة السلة المقامة باليابان وإندونيسيا والفلبين، وهذه المرة أمام نظيره الكندي 128-73 ضمن المجموعة الثامنة في جاكرتا أمس.



وتأهل المنتخب الأميركي الشمالي إلى الدور الثاني رسميا، بعد هذا الفوز الذي كان الثاني تواليا عقب تغلبه على فرنسا في مباراته الافتتاحية بفارق 30 نقطة 95-65، فيما كان لبنان قد خسر أمام لاتفيا بفارق 39 نقطة 70-109.



وثأر المنتخب الكندي لخسارته قبل 13 عاما في مونديال تركيا، حينما تألق منتخب لبنان بقيادة أسطورته فادي الخطيب وفاز 81-71، إلا أن الرد الكندي جاء مدويا رغم غياب بعض نجومه المحترفين في الدوري الأميركي «NBA» وفي مقدمتهم جمال موراي.



وتمكن منتخب «رجال الأرز» من التفوق في أول دقيقتين، لكن المنتخب الكندي فرض إيقاعه سريعا عن تنوع أساليب اللعب هجوميا من خلال التمريرات السريعة، مع اعتماد دفاع المنطقة لاستغلال فارق الطول لدى اللاعبين.



وفرض الكنديون سطوتهم منذ الربع الأول الذي أنهوه بفارق 16 نقطة 29-13، قبل أن يتسع الفارق في الربع الثاني إلى 36 نقطة 66-30، وبلغ الفارق مع نهاية الربع الثالث 52 نقطة 100-48 على الرغم من سعي اللبنانيين لإيقاف خصومهم، إلا أن الفوارق الفنية بين المنتخبين كانت شاسعة جدا.



إلى ذلك، مني منتخب مصر بخسارته الثانية في البطولة بسقوطه امام مونتنيغرو 74-89 في مدينة باساي الفلبينية ضمن منافسات المجموعة الرابعة.



وكان الفراعنة خسروا المباراة الأولى أمام ليتوانيا يوم الجمعة الماضي 67-93.



ويختتم المنتخب المصري مبارياته في دور المجموعات أمام المكسيك غدا الثلاثاء، ثم يلعب على المراكز الشرفية من السابع عشر إلى الثاني والثلاثين.