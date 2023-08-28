طرح وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان نفسه مرشحا محتملا أمام زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن، في وقت تظهر طموحاته للانتخابات الرئاسية المقبلة بشكل متزايد.



وقال دارمانان في معقله توركوان لدى افتتاح تجمع سياسي يشارك فيه عدد من المسؤولين من الغالبية بينهم رئيسة الوزراء إليزابيت بورن «لا يمكن أن ندع لوبن تواصل مسيرتها المحتومة نحو السلطة».



وأثار دارمانان (40 عاما)، الذي يشبهه العديدون بالرئيس السابق اليميني نيكولا ساركوزي (2007-2012)، جدلا داخل الغالبية بتطرقه صراحة إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة، محذرا من «احتمال كبير» أن تفوز زعيمة التجمع الوطني فيها.



وهزم الرئيس إيمانويل ماكرون مرتين مارين لوبن في الدورة الثانية من الاستحقاقين الرئاسيين الأخيرين، غير أن نتائجها عكست تقدما كبيرا، إذ حصلت على 41.5% من الأصوات عام 2022 مقابل 33.9% في 2017.



ولا يمكن للرئيس الترشح لولاية ثالثة بموجب الدستور.



وقال دارمانان «نحن هنا للدفاع طبعا عن حصيلة رئيس الجمهورية الذي أنجز الكثير من الأمور. كما أننا هنا لنقول إن هناك مشكلة. لا يمكن بالطبع أن ندع مارين لوبن تواصل مسيرتها المحتومة نحو السلطة».



وتابع أنه في حين أن قسما من الناخبين «يحتمي في التصويت الشعبوي. أنا لا أريد أن تتجه الطبقات الكادحة نحو تجمع يتسم بالكراهية».



ودعا دارمانان إلى «العمل أكثر على شرح» حصيلة الرئيس التي وصفها بأنه «جيدة» غير أنها «غير مفهومة دائما»، والتقرب من مشاغل الناخبين.



وقال «الناس يطلبون المزيد من الأمن، يطلبون ضبط الهجرة بصورة أفضل، إعادة التأكيد على العلمانية».



وتلقى دارمانان مؤخرا دعما قويا من ساركوزي الذي ذكره من بين شخصيات قادرة على جمع ناخبين من الوسط إلى اليمين المتطرف.