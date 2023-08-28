يعقوب العوضي



حقق الكويت إنجازا رائعا للرياضة الكويتية بعد تتويجه بلقب بطولة الأندية العربية في كرة اليد لأول مرة في تاريخه بفوزه على الزمالك المصري 31-30 في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء أمس في مدينة القطيف بالمملكة العربية السعودية.



ويعد هذا اللقب الدولي الثالث لـ«الأبيض» في موسمين، وبذلك يكون الكويت قد تأهل لبطولة العالم للأندية «السوبر غلوب» رسميا للمرة الثانية على التوالي. وشهدت المواجهة تألق لاعب الكويت المحترف فرانكيس كارول بالإضافة إلى حارسي المرمى علي وحسن صفر، بالإضافة إلى بقية اللاعبين الذين قدموا مستوى بطوليا نجحوا من خلاله في الحد من خطورة أبرز لاعبي المنافس ومنهم أحمد الأحمر.



وقام الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني هيثم الرشيدي، الذي تولى المهمة خلفا للبرازيلي أوليفييرا خلال البطولة بدور كبير، حيث نجح في تحقيق التوازن المطلوب والهيمنة على غرفة ملابس اللاعبين وخلق أجواء المنافسة والروح القتالية العالية التي أدت في النهاية إلى التفوق على أحد أبرز المرشحين للفوز.