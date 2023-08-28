عبدالله قنيص



أصدر وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأمن العام اللواء عبدالله الرجيب توجيهات الى جميع قادة المناطق ورؤساء المخافر بإلغاء جميع الانتدابات وحظر إعطاء الرخص بكل أنواعها. وجاء في التعميم الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه: على جميع قادة المناطق ورؤساء المخافر التقيد بإلغاء جميع الانتدابات وتعاد جميع القوة إلى مقرات أعمالها حسب كشوفات شؤون القوة وإرسال كتب مباشرتهم في مقرات أعمالهم. وشدد التعميم على إرسال كشف بالقوة حسب مقرات الأعمال، مع المنع البات لإعطاء أي نوع من أنواع الرخصة للقوة حتى إشعار آخر، وستتم محاسبة رئيس المخفر في حال عدم اتباع الأوامر ومخالفة التعليمات، وعلى الجميع التقيد بالتعليمات.