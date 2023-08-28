ذكرت مديرية الثقافة والسياحة في إسطنبول اليوم الاثنين، ان الكويتيين احتلوا المرتبة التاسعة بالنسبة للسياح الأجانب الذين زاروا اسطنبول في يوليو الماضي ب45 ألفا و854 زائرا.

واضافت البيانات الصادرة عن المديرية ان إسطنبول استضافت في يوليو الماضي أكبر عدد من السياح الأجانب على أساس شهري في العقد الأخير اذ بلغ عددهم مليونا و873 ألفا و97 سائحا.

واوضحت ان عدد السياح في إسطنبول ارتفع بنسبة 15 في المئة خلال الاشهر السبعة الاولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي متجاوزا 9 ملايين و776 ألف سائح.

واشارت البيانات الى ان الروس احتلوا المركز الأول بعدد السياح الذين قدموا إلى إسطنبول في يوليو الماضي اذ بلغوا 185 ألفا و636 سائحا تلاهم الألمان ب135 ألفا و568 سائحا ثم السعوديين ثالثا ب135 ألفا و96 سائحا.

وذكرت ان الأمريكيين احتلوا المرتبة الرابعة ب105 ألفا و41 زائرا تلاهم الإيرانيون خامسا ب97 ألفا و352 سائحا والفرنسيون سادسا ب69 ألفا و263 سائحا والبريطانيون سابعا ب69 ألفا و6 سياح.

وبينت ان العراقيين جاؤوا ثامنا ب51 ألفا و257 سائحا تلاهم الإسرائيليون عاشرا ب45 ألفا و257 سائحا ثم الهولنديين ب44 ألفا و273 سائحا