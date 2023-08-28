دمشق - هدى العبود

أمانة والي، فنانة قديرة صاحبة أداء قوي مميز في الدراما السورية والعربية، قدمت الكثير من الأعمال الجديرة بالمشاهدة وتركت بصمة في عالم الفن، فمن منا يستطيع أن ينسى «عناية مشددة» او «الولادة من الخاصرة»؟ لكن يبقى شغفها الكبير وحبها للمسرح يفوق أي عمل سينمائي او تاريخي أو درامي معاصر آخر.



«الأنباء» التقت القديرة النجمة أمانة والي للوقوف على جديدها لعام 2024، وبدأنا من خشبة المسرح التي تعشقها، فقالت: لدي مسرحية «في رواية أخرى» للكاتبة لوتس مسعود، إخراج كفاح الخوص، وهي للمسرح القومي وسيكون العرض إن شاء الله في سبتمبر المقبل، وأعد مشاهدي المسرح السوري بأنه سيكون على موعد مع عرض شيق وجميل جدا، ولا أقول ذلك لأنني عاشقة للمسرح أبدا، بل أقول ذلك لأن مضمون المسرحية مؤثر جدا، ونحن بالبروفات ننتقل لعوالم أخرى من حيث الاثارة والجمال لما تحتويه هذه المسرحية من وقع على نفسية الممثلين أولا، والسؤال هنا كيف سيتلقف احداثها الجمهور؟



وعن مضمون المسرحية قالت: العرض يحكي قصة كاتب مسرحي تلفزيوني سينمائي أكل الدهر على عقله وشرب، من حيث أفكاره القديمة، ونتيجة لذلك فإن شخصياته ذاتها هي التي تهاجمه. ويشارك في البطولة كفاح الخوص، مرح حجاز، علي إسماعيل، وآخرون.

وردا على سؤال يتعلق بعوائق تقف في وجه قلة العروض المسرحية داخليا خارجيا، أوضحت: مع الأسف لم نستطع إيصال المسرح السوري مؤخرا لعدد من المهرجانات العربية، بسبب الضائقة المادية بالنسبة لتذاكر الطيران، ففي مهرجان أربيل قررنا ان نقدم مسرحية «الأشجار تموت واقفة»، هنا حاول المخرج هشام كفارنة استعادة دراما المسرحي الإسباني أليخاندرو في صيغة هجينة، ولم نستطع تمثيل سورية لأسباب مادية، وهذا ينطبق على مهرجان بغداد لولا ان شركة طيران أجنحة الشام مشكورة قدمت تذاكر الطيران لما كنا شاركنا بالمهرجان، بالمقابل خسرنا مهرجان تونس المسرحي للسبب ذاته، وكنا سنشارك بمسرحية «بيت شغف»، من إخراج وتأليف هشام كفارنة، وللعلم الفنانون السوريون عندما يشاركون بمهرجانات عربية وعالمية لا يتقاضون أي مبالغ مادية باستثناء فوز الفنانين بالمرتبتين الأولى والثانية، تصرف مكافأة مادية من الدولة المضيفة، وأنا سعيدة جدا بمشاركة سورية مؤخرا في مهرجان الحمامات 2023 من خلال مسرحية «كاستنيغ» للناقد والكاتب المسرحي الإعلامي سامر محمد إسماعيل.



وحول جديدها دراما، قالت والي: حاليا أقرأ سيناريو لمسلسل «صديقات»، من انتاج شركة قبنض للإنتاج الفني، إخراج محمد زهير رجب، ومضمون الشخصية التي سأؤديها جميلة جدا، وهي لامرأة لديها ميتم أطفال فقدوا أسرهم، لكن مع الأسف في الظاهر ميتم وبالحقيقة شيء آخر، حيث تقوم صاحبة الميتم بتشغيل واستغلال هؤلاء الأطفال. وسنلقي الضوء على معاناتهم النفسية والجسدية والظلم الذي لحق بطفولتهم، وسنتوجه للجهات المعنية بحقيقة قاسية بالنسبة للطفولة من أجل معالجتها. ونحن لم نبدأ التصوير بعد.



وتابعت: أيضا بدأت شركة «أشرف كروب» للإنتاج الفني تصوير أول أعمالها بدمشق من خلال مسلسل «عزك يا شام»، تأليف نادين خليل ومحمد حميرة، ويتولى الإشراف العام عليه أشرف غيبور، والإخراج يقوم به رشاد كوكش، بينما يدير إدارة الإنتاج منهل غيبور، ويتناول العمل البيئة الشامية بطريقة مميزة ومختلفة، حيث يحوي قصصا وحكايات مشوقة تدور في حارة «العنبر الدمشقي العتيق»، وهو موجه لكافة الأسر السورية والعربية، وسأقدم مع الفنان القدير حسام تحسين بيك لوحات كوميدية تدخل البسمة على شفاه السوريين من خلال نخبة من نجوم الدراما السورية، أبرزهم فايز قزق، سعد مينه، سحر فوزي، جيني آسبر، وفاء موصلي، لينا حوارنة، محمد حداقي، حسام تحسين بيك عبير شمس الدين، حيدر أحمد، صباح بركات، نادين قدور، علي كريم، باسل حيدر، جمال العلي، حسام الشاه، اندريه سكاف، حمادة سليم، عهد ديب، سليمان رزق، رائد مشرف، مريم علي، وائل زيدان، هاني شاهين، محمد خاوندي، عاصم حواط، طارق مرعشلي، ووجوه فنية جديدة، والمسلسل يحمل قصصا مشوقة، انتظرونا.



وأردفت: لدي مسلسل «طالبين القرب» وهو عمل اجتماعي «لايت كوميدي»، للمخرج عمار تميم، وشركة شاميانا، وتدور احداثه حول عائلة تتكون من ثلاث بنات وشاب، ويلقي الضوء على أهمية دور الخاطبة، وتجسد دور الخاطبة الفنانة ريم عبدالعزيز، حيث تأتي بالعرسان وتلاقي الترحاب والقبول من أهل الحارة، من أبرز الفنانين المشاركين أمية ملص، ريم زينو، نور الوزير، وأخاهم عاطف حوشان، وهو منتج العمل، وزوجته دانا جبر.



وعن مسلسل «طالبين القرب»، قالت: عمل اجتماعي «لايت كوميدي»، للمخرج عمار تميم، ومن انتاج عاطف حوشان، مضمون العمل عائلة تتكون من ثلاث بنات وشاب، وكما هو معروف فإن العادات والتقاليد الموروثة ان يكون دور الخاطبة من أهم الأدوار، جسدت دور الخاطبة الفنانة ريم عبدالعزيز، تأتي بالعرسان وتلاقى الترحاب والقبول من قبل أهل الحارة. من ابرز الفنانين أمية ملص، ريم زينو، نور الوزير، وأخوهم عاطف حوشان وهو منتج العمل وزوجته دانا جبر.



أما عن مسلسل «عقد الحاق»، فقالت: يروي العمل قصة نحاتة موهوبة تدعى «ريما» تعيش صراع كبير بين ما عاشته في طفولتها من قسوة، وبين علاقتها العاطفية المعقدة مع مصور فوتوغرافي يدعى «جاد»، الطامح أن يكون صانع أفلام وثائقية، لنراه فيما بعد متورط ببعض المشاكل التي تعرقل ما خطط له سابقا لتتأثر علاقته بـ«ريما» للأسوأ، ويتألف العمل من 12 حلقة تنتمي للدراما الاجتماعية المعاصرة، صورت الأحداث بمدينة دمشق للإنتاج الدرامي والسينمائي، بإشراف المخرج ورد حيدر، ومن الفنانين المشاركين فيه مهيار خضور، دانا مارديني، سمر سامي، نانسي خوري، سلمى المصري، سعد مينا، صباح الجزائري، اندريه سكاف، قمر خلف، حسن عويتي، شادي الصفدي، سارة بركة، فادي حواشي، فرح خضر، والعمل من تأليف أحمد ابو شقير ودعاء حرون وهدى بيرقدار، إخراج ورد حيدر، وبدأ التصوير في يونيو الماضي على أن يحدد موعد عرضه لاحقا على إحدى المنصات الإلكترونية.